LVBP: Asdrúbal Cabrera renueva con Caribes para buscar el título

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Asdrúbal Cabrera fue una de las grandes revelaciones de la temporada 2025-26 de la LVBP. Tuvo su primer año como dirigente, clasificó al Round Robin, pero también llegó a la Final con Caribes de Anzoátegui. Gracias a eso, confirmó su renovación para las próximas temporadas.

Cabrera fue contundente: "Gracias a Dios. Ya pudimos llegar a un acuerdo y una extensión de dos años". Por otra parte, destacó el desempeño del equipo en la Final: "Contento del resultado que vimos. No fue nada fácil, una temporada con bastante altos y bajos, pero se logró el objetivo".

Asdrúbal tuvo una temporada complicada en su primera experiencia como manager. Clasificó como comodín venciendo en al play-in a Tigres de Aragua en dos juegos no apto para cardíacos. Finalmente tras marca de 10-6 llegó a la gran final que perdió con Navegantes del Magallanes.

Asdrúbal Cabrera y los planes de Caribes de Anzoátegui para 2026-27

Asdrúbal Cabrera reconoció que aún no está clara la planificación de cara a la campaña 2026-27. Sin embargo, si dejó algo en evidencia, que seguramente marcará los planes de Caribes de Anzoátegui en la pretemporada invernal de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Cabrera sobre el futuro de Caribes y la dirección que tomar: "hasta ahorita no sabemos de verdad los planes. Yo sigo diciendo que esa temporada es de pitcher. Hay que buscar buenos lanzadores. Si tienes buenos lanzadores, tienes bastante chance de volver a pasar a los playoffs".

Por otra parte, Asdrúbal al ser preguntado por Aldrem Corredor fue muy claro: "Es un pelotero que cualquiera quiere tener en su equipo. Si te digo que no quisiera tener a Corredor, te miento, pero ya eso se sale de mis manos y hay que esperar que la gerencia haga su trabajo".

Aldrem Corredor potenció a Caribes en el Round Robin

Aldrem Corredor llegó como refuerzo para Caribes de Anzoátegui en el Round Robin 2026. Un pelotero que con Leones del Caracas demostró tener capacidades para generar buenos resultados. Sin embargo, con La Tribu explotó y alcanzó números sensacionales.

Números de Corredor en Round Robin 2026:

- 16 juegos, 66 turnos, 14 anotadas, 23 hits, 8 dobles, 3 jonrones, 17 impulsadas, 13 boletos, .348 PRO, .469 OBP, .606 SLG, 1.075 OPS

Números de Corredor en la Final 2026:

- 6 juegos, 22 turnos, 5 anotadas, 8 hits, 3 dobles, 1 triple, 4 impulsadas, 6 boletos,.364 PRO, .500 OBP, .591 SLG, 1.091 OPS