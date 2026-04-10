LVBP: Oswaldo Guillén lanza una interesante propuesta a la liga

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Puede gustarle o no a muchos fanáticos, pero Oswaldo Guillén es una persona que le gusta hablar directo y sin filtros, detalles que suelen hacer algo de ruido al momento.

Varios días después de que las Medias Blancas de Chicago anunciaran que retirarán su número como homenaje a su gran trayectoria con ellos, el manager venezolano tuvo en la tarde de este viernes una rueda de prensa con varios periodistas para hablar sobre dicho tema.

Más homenajes en vida para los peloteros venezolanos

Entre sus declaraciones, Oswaldo Guillén dejó una propuesta más que interesante a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) respecto a estos homenajes en vida para los expeloteros.

Fue entonces cuando señaló que los ocho equipos del torneo nacional deberían jugar, al menos un día, con el dorsal 11 por Luis Aparicio, quien hasta la fecha es el único beisbolista venezolano en el Salón de la Fama de Cooperstown.

"En la LVBP los equipos deberían jugar un día con el 11 en el uniforme de todos sus peloteros en honor a Luis (Aparicio). Eso no cuesta nada. No esperen a que se muera", dijo en medio de la rueda de prensa.

Ozzie insistió en que no deberían esperar que una leyenda del beisbol venezolano fallezca para rendirle honores, y que además es necesario que se inculque un poco más de cultura para que las nuevas generaciones conozcan a aquellos peloteros que marcaron una época en el país.