LVBP: Tiburones de La Guaira se habría reunido con un potencial candidato a manager

Suscríbete a nuestros canales

El trabajo no cesa por estas fechas en las oficinas de los Tiburones de La Guaira. Y es que uno de sus objetivos más primordiales es contratar a un manager con el que puedan competir durante la venidera temporada de la LVBP, por lo que cada entrevista para dicha vacante que haga la directiva juega un papel fundamental.

Un campeón del mundo en la mira de Tiburones

Según información que publicó el periodista Jesús Ponte en su cuenta de X, el nombre de Néstor Corredor comienza a tomar mucha fuerza dentro de la organización del litoral, quien de hecho ya se habría reunido para una entrevista.

"Fernando (Veracierto) y yo hemos hablado de un potencial trabajo con Tiburones, pero no solo este año", escribió Ponte en palabras de Corredor.

Recordemos que se trata de uno de los coaches que apoyó al dirigente Omar López con la Selección de Venezuela durante el Clásico Mundial de Beisbol 2026, ejerciendo funciones de Batting Practice Pitcher (o lanzador de práctica para los bateadores).

Además, a día de hoy Néstor Corredor es coordinador de campo de los Cerveceros de Milwaukee, organización con la que ha hecho vida por más de una década.