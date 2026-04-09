LVBP: Caribes de Anzoátegui cerca de acordar una extensión de contrato con Asdrúbal Cabrera

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Siguen las noticias durante la temporada muerta de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Caribes de Anzoátegui, subcampeón de la campaña 2025/26, quiere mantener su buen nivel de cara a la próxima zafra, por lo que trabajan desde temprano para lograr ese objetivo.

Uno de los movimientos importantes que llevó a Caribes a la final pasada, fue la llegada de Asdrúbal Cabrera, quien en su primer año como manager hizo un trabajo fenomenal. De cara a la próxima edición de la LVBP, la "Tribu" quiere repetir a Cabrera, y todo parece indicar que así será.

Este jueves 9 de abril, la periodista Georgeny Pérez adelantó que Asdrúbal Cabrera acordó una extensión de contrato con Caribes, por par de años. Meridiano contactó al presidente del equipo, Rafael Gruszka, quien confirmó que todo parece estar encaminado a ese escenario.

Asdrúbal Cabrera, casi listo con Caribes

Y es que, en efecto, Rafael Gruszka, presidente de Caribes de Anzoátegui, le confirmó a Meridiano que las negociaciones con Asdrúbal Cabrera van muy bien encaminadas, y la idea es que pronto se puede hacer oficial su regreso como manager del equipo.

"Estamos en ese proceso. Esperamos sea un hecho pronto", fue lo que comentó el directivo anzoatiguense al ser consultado sobre la posible extensión de contrato de su dirigente.

En su primera campaña como manager en la LVBP, Asdrúbal Cabrera llevó a Caribes a tener récord de 28 y 28 en la ronda regular, para ocupar la quinta posición y meterse luego a la postemporada por la vía del comodín. En el Round Robin, Anzoátegui dejó foja de 10-6, para meterse en la final, en donde cayeron en seis compromisos.