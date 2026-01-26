LVBP: Aldrem Corredor y sus números para ser el MVP del Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui fue el primer equipo clasificado a la gran final de la temporada 2025-2026 de la LVBP, y parte de su éxito en el Round Robin provino de un inesperado pelotero: Aldrem Corredor. De hecho, la magnitud de su importancia para la Tribu fue tan grande que gracias a sus estadísticas se erigió como el MVP de la fase semifinal.

Corredor ahora apunta al título con Caribes

A lo largo de la ronda regular, el inicialista de los Leones del Caracas demostró su fuerza con el madero, algo que quiso añadir el conjunto oriental a su roster para el Round Robin. La apuesta no decepcionó y a la postre se convirtió en el complemento de otras figuras de poder como Balbino Fuenmayor, Diego Infante y Hernán Pérez.

Si Aldrem Corredor cerró el mes de diciembre a fuerza de batazos, esa misma línea quiso extenderla durante los primeros días de enero. Incluso, todos en Caribes esperan que ese rendimiento no se apague en los choques de la gran final contra Navegantes del Magallanes.

Respecto a las votaciones para el Jugador Más Valioso del Round Robin, el zurdo de 30 años obtuvo el 46,4% de los votos de la prensa acreditada, superando así a Raffi Vizcaíno (25%) de Magallanes, y Andrés Chaparro (14,3%) de Águilas del Zulia.

Cabe agregar que Aldrem Corredor cerró la fase semifinal como el líder de la Tribu en hits, dobles, carreras impulsadas, slugging y OPS. Por su parte, fue segundo en jonrones y anotadas; así como tercero en promedio al bate y OBP.

Números de Aldrem Corredor en el Round Robin 2025-2026 de la LVBP