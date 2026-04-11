MLB: Randy Arozarena castiga a Astros en su despertar ofensivo

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Randy Arozarena es de los peloteros más importantes de Marineros de Seattle. Su capacidad ofensiva y su defensa son bien valoradas para alcanzar la postemporada en 2026. En ese contexto, sacudió su primer cuadrangular del año contra su rival divisional, Astros de Houston.

La Serie entre Marineros vs Astros es importante por la rivalidad en la División Oeste de Liga Americana. En esa línea, la intensidad de cada juego es bastante fuerte. En esa línea, Arozarena conectó un cuadrangular impresionante para darle ventaja en la serie a Seattle.

En la baja de la 5ta entrada, el mexicano se enfrentó a Ryan Weiss, con hombre en primera base. Randy conectó fuerte una recta a 94 millas entre el jardín izquierdo y central para dar su primer vuelacercas en el año. Un jonrón de 2 carreras para darle ventaja a Marineros 5-3.

Randy Arozarena el jugador infravalorado de Marineros de Seattle

A diferencia del brillo mediático de Julio Rodríguez o Cal Raleigh, Randy Arozarena opera como el arma secreta en Marineros de Seattle. Su combinación de velocidad, defensa élite y poder ocasional lo convierten en un pelotero integral, capaz de cambiar la dinámica del equipo.

Pese a lidiar con una alta tasa de ponches, el mexicano posee el intangible de aparecer siempre en los momentos de mayor apremio. Su capacidad para ejecutar en el clutch lo posiciona como el motor silencioso de una ofensiva que puede contar con su agresividad en el juego.

Finalmente, la presencia del mexicano en el lineup garantiza ese factor sorpresa que Seattle necesitan para competir. Su primer jonrón de la campaña es solo el aviso de que el 'jugador de los momentos grandes' está de vuelta para ser parte de una ofensiva que quiere más playoffs.

Números de Randy Arozarena con Marineros de Seattle en 2026

Randy Arozarena comenzó la temporada 2026 bastante fuerte con Marineros de Seattle. Ha estado bateando con regularidad y siendo productivo con el equipo. Su primer jonrón de la temporada, habla de un inicio prometedor para el mexicano para un año exigente.

Números de Arozarena en 2026:

- 14 juegos, 48 turnos, 10 anotadas, 13 hits, 3 dobles, 1 jonrón, 6 impulsadas, 8 boletos, 11 ponches, 3 bases robadas, .271 PRO, .407 OBP, .396 SLG, .803 OPS