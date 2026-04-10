Incidente inesperado en T-Mobile Park: Se rompe el bate de la nueva estatua de Ichiro Suzuki

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Lo que debía ser una tarde de júbilo y nostalgia en los alrededores del T-Mobile Park se transformó en un momento de incredulidad colectiva. Los Marineros de Seattle presentaron hoy oficialmente la estatua de su figura más icónica del siglo XXI, Ichiro Suzuki, pero un fallo estructural en la obra opacó la ceremonia: el bate del monumento se rompió apenas segundos después de que se retirara la lona que lo cubría.

El incidente ocurrió frente a una multitud de seguidores, directivos y el propio Ichiro, quien asistió al evento para ser honrado por su trayectoria de 19 temporadas en las Grandes Ligas. La estatua, que inmortaliza el característico movimiento del japonés ajustándose la manga derecha antes de tomar su turno al bate, sufrió el desprendimiento de la parte superior del madero de bronce.

Un error de cálculo en el homenaje

Aunque los Marineros no han emitido un comunicado técnico detallado, los presentes observaron cómo la vibración o el peso del material parecen haber cedido en el punto de unión entre el bate y las manos de la figura.

La reacción de la afición: El silencio inicial dio paso a un murmullo de sorpresa en las redes sociales y entre los asistentes. Sin embargo, el espíritu de la ceremonia se mantuvo intacto gracias a la elegancia característica de Ichiro, quien continuó con su discurso de agradecimiento a pesar del percance visual.

El significado de la obra: La pieza busca capturar la esencia del "Mago de Hyogo", el jugador que acumuló 3,089 hits en la MLB y redefinió el estilo de juego para una generación entera en el Noroeste del Pacífico.

Se espera que el equipo de escultores y la gerencia de los Marineros retiren la pieza o instalen un andamiaje temporal para restaurar el bate de forma inmediata. A pesar del "blooper" técnico, la estatua ya se ha convertido en un punto de peregrinaje para los fanáticos, quienes no dejaron de fotografiarse con la base del monumento.

Este episodio, aunque bochornoso en lo logístico, no empaña el legado de un jugador que fue el corazón de la franquicia desde su llegada en 2001. Las autoridades del estadio han asegurado que el monumento será reparado para que luzca en perfectas condiciones antes del próximo juego en casa.