Carlos Baerga habla maravillas del talento venezolano en MLB

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Si existe un pelotero extranjero que conoce perfectamente la gran calidad del pelotero venezolano, es sin duda Carlos Baerga. El antiguo jugador puertorriqueño se encuentra en nuestro país, para disputar el primer juego de exhibición de la Liga Monumental de Beisbol, en el que se medirán Leones del Monumental y Navegantes de Caracas, y ha aprovechado al máximo su estadía en Venezuela.

Baerga es un conocedor nato del talento criollo. Actualmente está dedicado a una carrera como comunicador en diversos circuitos y canales de televisión, lo que lo ha ayudado mucho a estar al día sobre los jugadores actuales de nuestro país, a quienes les dedicó una buena cantidad de elogios durante su atención a la prensa este día viernes 10 de abril.

Carlos Baerga muestra su admiración por los campeones del mundo

Y es que, en efecto, Carlos Baerga se ha dedicado luego de su carrera como pelotero a convertirse en un destacado profesional de la comunicación. Es por eso que, conversando con los medios de comunicación en el terreno del Monumental, no dudó en hablar maravillas de los toleteros criollos, a quienes ve muy de cerca día a día.

"Hago radio con Bravos de Atlanta, ver a Ronald Acuña todos los días es especial; Maikel García que es un gran peloterazo; Abreu con Boston, que estoy loco ya de que le den un contrato porque se lo merece", fue lo primero que dijo el boricua, quien además añade que Venezuela es un país sumamente completo en lo que a talento se refiere. "Venezuela ha tenido todo: MVP, Campeones de Bateo, Salones de la Fama y por ahí vienen más. Miguel Cabrera debe estar en el HOF, Omar Vizquel, Johan Santana. Los venezolanos deben sentirse orgullosos".

Por otro lado, Carlos Baerga habló sobre su relación con Omar Vizquel y la oportunidad de volver a compartir llave de doble play con él, ahora en este juego de exhibición. "Sumamente contento. Ver peloteros que no veía desde hace tiempo, han sido especiales estos momentos, rememorando grandes recuerdos", sentenció.