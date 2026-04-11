MLB: Aaron Judge y un preocupante inicio con Yankees en 2026

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Aaron Judge es el pelotero más determinante de Yankees de Nueva York en los últimos años. Su rendimiento es proporcional a como va el equipo en la temporada. En 2026, 'El Juez' no pasa por su mejor estado de forma y registra sus peores números en un inicio de Grandes Ligas.

Judge no pasa por su mejor nivel, en este inicio de temporada, pero no registra malos números. De hecho, tiene 11 hits, 3 jonrones y 7 impulsadas, pero un OPS de .738. Esa última cifra es la peor en sus primeros 13 juegos de una campaña desde 2016 cuando debutó en la liga.

A pesar del nivel de Aaron, el equipo se ha visto fuerte en cada juego. Produce carreras y termina siendo importante en los resultados. Yankees se ve sólido para volver a ganar la División Este de Liga Americana. Es más, cuando caliente Judge, el equipo se verá mucho más fuerte.

Aaron Judge: ¿Cuántos jonrones proyecta el capitán de Yankees en 2026?

Aaron Judge por ahora registra 3 cuadrangulares en la temporada 2026. Una cifra bastante baja para lo que acostumbra, incluso en solo 13 juegos de campaña regular. Eso lo proyecta en 162 juegos a solo 37 vuelacercas en el año, un registro muy lejano para ser MVP.

Judge no tiene nada mal, está sano y cuenta con frescura para dar batazos día a día. Sin embargo, está en un momento de adaptarse a la liga nuevamente, luego del Clásico Mundial de Beisbol con otro enfoque, el capitán de Yankees de Nueva York necesita adaptarse al 2026.

Números de Aaron Judge con Yankees de Nueva York en 2026

Aaron Judge no está registrando malos números, pero sí unos curiosos para su nivel de juego. A pesar de eso, tiene mejores cifras que muchos de los grandes peloteros de la liga. Lo que habla de un bajón de nivel por la disputa del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Números de Judge en 2026:

- 13 juegos, 49 turnos, 10 anotadas, 11 hits, 1 doble, 3 jonrones, 7 impulsadas, 5 boletos, 17 ponches, 2 bases robadas, .224 PRO, .309 OBP, .429 SLG, .738 OPS