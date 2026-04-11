Inyección de capital en el Coors Field: El grupo Penner se une a la directiva de los Rockies

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El panorama deportivo de Colorado ha dado un giro histórico. Los Colorado Rockies han oficializado la integración de Greg Penner y Carrie Walton Penner, actuales propietarios de los Denver Broncos, como socios minoritarios de la franquicia de béisbol a través de una inversión estratégica del Penner Sports Group.

El acuerdo, anunciado este viernes por Dick Monfort (presidente y director ejecutivo) y Charlie Monfort (socio general), ya cuenta con el visto bueno de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

Una inversión para sanear las finanzas

Aunque los detalles financieros exactos no han sido revelados oficialmente, fuentes cercanas a la operación indicaron a The Associated Press que el grupo Penner adquirirá aproximadamente el 40% de las acciones del equipo. Con esta cifra, se convierten en los principales socios minoritarios de una organización que Forbes valoró recientemente en 1,680 millones de dólares.

Más allá del cambio en el organigrama, la organización subrayó que esta entrada de capital tiene un objetivo operativo inmediato: permitir que el club liquide todas sus deudas pendientes. Además, los fondos se destinarán a proyectos de infraestructura para mejorar la experiencia de los aficionados en el Coors Field, asegurando que el estadio siga siendo uno de los recintos más emblemáticos de la liga.

Reestructuración en el liderato

La llegada de los Penner coincide con un cambio generacional y administrativo en las oficinas de los Rockies. Mientras Dick y Charlie Monfort mantendrán sus funciones principales, Walker Monfort ha sido nombrado nuevo presidente del equipo, marcando un paso firme hacia la modernización de la gestión.

“Greg y Carrie han demostrado que comparten la misma pasión por nuestra región y un firme compromiso por competir al más alto nivel”, afirmó Dick Monfort. “Estamos encantados de incorporarlos, ya que esto posiciona a la franquicia de la mejor manera para lograr un éxito sostenido”.

Este movimiento se produce en un momento de transición deportiva. Tras tres temporadas consecutivas superando las 100 derrotas, la directiva ahora está liderada por Paul DePodesta, como presidente de operaciones de béisbol, y Josh Byrnes en la gerencia general. Actualmente, el equipo ha iniciado la campaña 2026 con un balance de 6 victorias y 7 derrotas.

El éxito del modelo Walton-Penner

La entrada de los Penner al béisbol no es una sorpresa dado su historial reciente. El Walton-Penner Family Ownership Group adquirió a los Denver Broncos en 2022 por la cifra récord de 4,650 millones de dólares. Bajo su gestión, el equipo de la NFL ha recuperado relevancia competitiva, llegando a la final de la Conferencia Americana la temporada pasada, donde cayeron en un cerrado duelo defensivo de 10-7 ante los New England Patriots.

Con socios de la talla de Lewis Hamilton, Condoleezza Rice y Mellody Hobson en su estructura de los Broncos, los Penner traen consigo una filosofía de inversión ganadora que ahora esperan replicar en el diamante.

"Si bien nuestro enfoque sigue centrado en los Broncos, esperamos ser socios de apoyo a largo plazo de los Rockies y de la MLB", señalaron Greg y Carrie Penner en un comunicado conjunto, reafirmando su compromiso con el crecimiento del deporte en la "Ciudad a una milla de altura".