MLB: Así llegó el primer jonrón de la temporada para Ronald Acuña Jr.

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La espera ya concluyó para Ronald Acuña Jr. Y es que su versión jonronera finalmente se hizo presente en esta temporada 2026 de las Grandes Ligas, luego de 14 compromisos en los que su producción ofensiva no estaba a la altura de un campeón del Clásico Mundial de Beisbol.

En esta ocasión, los Guardianes de Cleveland se convirtieron en la primera víctima de La Bestia, quien de hecho sacó la bola del parque para iniciar la remontada de los Bravos de Atlanta en el Truist Park.

Todo sucedió en la parte baja del sexto. Allí, el de La Sabana pescó una curva adentro para desaparecerla por todo el jardín izquierdo, a unos 411 pies de distancia y con una velocidad de salida de 104.9 mph.

Vale mencionar que dicho batazo sirvió para igualar el compromiso a dos carreras. No obstante, la toletería de Atlanta siguió atacando al punto de anotar hasta cinco carreras más, incluido jonrones de Matt Olson y Michael Harris II. De hecho, Ronald Acuña Jr. tomó otro turno en esa misma entrada y entregó el último out.

Acuña inicia su camino hacia los 200 jonrones

Con este primer descomunal batazo de cuatro esquinas, el venezolano alcanzó la cifra de los 187 cuadrangulares de por vida en la MLB. Su objetivo a corto plazo es llegar a los 200, y una vez lo consiga dejará en el camino a Asdrúbal Cabrera (195) para posicionarse en el puesto 11 en la lista de todos los tiempos entre peloteros venezolanos.