MLB: Wilyer Abreu ajustó estos detalles para vivir el mejor momento de su carrera

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Si bien 2026 ha iniciado de manera turbulenta y poco ideal para Boston, no se puede decir que Wilyer Abreu no ha hecho todo lo posible por mejorar la dinámica de su equipo. El toletero zuliano ya había demostrado en el Clásico Mundial de Beisbol que se encuentra en un gran estado de forma, y precisamente ha podido trasladarlo al inicio de la MLB.

El jardinero vive un momento sencillamente pletórico con el madero, y en 12 juegos disputados registra promedio de .383, además de un OPS sensacional de 1.110. Por si fuera poco, también acumula tres cuadrangulares y nueve carreras impulsadas hasta los momentos.

Estos resultados no son casualidad. Durante la temporada muerta, Wilyer Abreu trabajó en varios aspectos ofensivos y las diferencias se notan en varias estadísticas importantes, que reflejan el arduo trabajo realizado para que el zuliano sea uno de los mejores bateadores de Las Mayores en estos primeros compases del año.

Los ajustes de Wilyer Abreu

Y es que, en efecto, lo de Wilyer Abreu no es casualidad. El venezolano ha realizado pequeños ajustes que se han podido traducir en resultados más que tangibles para Boston.

Por ejemplo, en 2025, abanicó en el 35% de los lanzamientos que vio por la esquina superior izquierda de su zona de bateo. En 2026, la cifra ha disminuido a 22%, lo que significa que ha conectado la bola mucho más cuando viene por esa zona, como bien demostró con su histórico cuadrangular ante Japón en el Clásico Mundial.

Además, Wilyer Abreu ha sabido conectar la bola, como bien demuestra su porcentaje de "HardHit" (batazos con velocidad de salida igual o superior a 95 millas), que ha subido de 44.9% en 2025 a 51.4% en 2026. Sin duda, ajustes que han marcado la diferencia.