MLB: Población negra se apodera de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo

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En las últimas temporadas, las Grandes Ligas se ha consolidado como una de las competiciones con mayor diversidad cultural en Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas décadas ha experimentado una disminución en la presencia de jugadores afroamericanos, lo que llevó a la liga, que históricamente ha sido marcada por el legado de Jackie Robinson, a invertir significativamente en programas de desarrollo enfocados en jóvenes talentos negros.

Debido a la naturaleza del desarrollo de peloteros, los resultados de estas iniciativas no son inmediatos, pero los datos más recientes reflejan un avance importante. El porcentaje de jugadores afroamericanos en los rosters del Día Inaugural ha aumentado progresivamente: de 6.0% en 2024 a 6.2% en 2025 y 6.8% en 2026, marcando la primera vez en al menos dos décadas con incrementos consecutivos en este indicador.

Este crecimiento también representa el mayor salto anual desde el período entre 2017 y 2018, lo que sugiere que los esfuerzos de la liga comienzan a dar frutos. Los programas de desarrollo han sido clave en este progreso, brindando oportunidades y recursos a jóvenes peloteros que buscan abrirse camino hacia a Las Mayores.

Población afroamericana aumenta en temporada MLB 2026

De los 64 jugadores afroamericanos presentes en los rosters del Opening Day, 20 provienen directamente de estos programas, incluyendo figuras destacadas como Hunter Greene, Josiah Gray, Michael Harris II y Devin Williams. A ellos se suman otros nombres importantes como J.P. Crawford, Ke’Bryan Hayes, Kumar Rocker y Jordan Walker, quienes reflejan el impacto positivo de estas iniciativas en el futuro del béisbol.

Otros 17 jugadores afroamericanos formaron parte de los rosters de 40 jugadores de MLB en el Día Inaugural, ampliando la representación dentro de las organizaciones. Entre ellos destaca el jardinero Blake Perkins, de Milwaukee Brewers, quien posteriormente fue ascendido al equipo de la Gran Carpa. De este grupo adicional, siete peloteros también son producto de los Programas de Desarrollo de MLB, lo que reafirma el impacto de estas iniciativas.

Además, la actual población de jugadores afroamericanos en la liga se caracteriza por su juventud. Solo ocho de los 64 jugadores tienen más de 32 años, mientras que 35 tienen 27 años o menos y 22 no superan los 25 años. Esta tendencia refleja una base emergente de talento joven que podría seguir fortaleciendo la presencia afroamericana en el béisbol en los próximos años.