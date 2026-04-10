MLB: Ezequiel Tovar se mete en la pelea por el liderato de este apartado ofensivo

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Aunque no pudo evitar el revés en entradas extras de Colorado Rockies ante San Diego Padres, Ezequiel Tovar se mantiene elevando su producción ofensivo en esta primera mitad de la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Desde que se estrenó en Las Mayores en 2022, el campocorto se ha convertido en un especialista para conectar dobletes con la franquicia de la Liga Nacional, sonando más de 35 batazos de este tipo en sus primeros dos campañas completas, incluyendo una de 45 en 2024.

En el duelo ante los San Diego Padres, Tovar tuvo una actuación sobresaliente al batear de 5-2, conectando par de tubeyes y elevando su promedio ofensivo a .275 en la temporada. Además, logró un dato notables en sus juegos recientes: en partidos consecutivos conectó dos hits en cada uno, y todos fueron dobles, reafirmando su gran momento ofensivo.

Ezequiel Tovar entre los líderes en dobles en la Liga Nacional

Con sus par de dobles disparados en la cartelera de este jueves por la noche, el torpedero se metió en la pelea por la liderato de este apartado en la Liga Nacional, ocupando el segundo lugar con seis conexiones, solo superado por Willy Adames (7) de San Francisco Giants.

Asimismo, el pelotero venezolano también se mantiene escalando en el listado histórico entre venezolanos en las Grandes Ligas. Después de su más reciente presentación en MLB, el infielder luce en el puesto número 74, dejando atrás a Álvaro Espinoza e igualándose con Jesús Aguilar tras 107 dobletes conectados.

Tomando en cuenta que ha destacado en su joven trayectoria con su impecable desempeño con el guante, Tovar también ha resaltado por su capacidad para batear, donde acumula promedio al bate de .275, un jonrón, seis remolcadas, 14 hits, tres anotadas y un OPS de .739 en 51 apariciones al plato en la vigente campaña de la Gran Carpa.