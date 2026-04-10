MLB: Eduardo Rodríguez logra su primera victoria con otra magnífica apertura

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Eduardo Rodríguez y Nolan McLean dictaron una verdadera cátedra de pitcheo, durante este jueves por la noche, en lo que fue una reedición de la final del Clásico Mundial 2026. Al final, el Citi Field presenció una gran victoria de los D-Backs de Arizona por 7 a 1 ante los Mets de Nueva York.

E-Rod enfrió Nueva York

La línea de trabajo de E-Rod fue de seis entradas completas en las que toleró cinco inatrapables y una carrera, regaló dos bases por bolas y ponchó a tres contrarios. Vale señalar que ejecutó un total de 102 lanzamientos, su mayor cifra hasta ahora en la temporada.

El conjunto neoyorquino solo pudo hacerle daño al venezolano en la misma primera entrada. Allí, luego de dos outs, Luis Robert Jr. le desapareció una pelota por todo el jardín central.

Pero a pesar de ese pequeño desliz, Eduardo Rodríguez mantuvo su versión dominante e innings tras innings hizo el trabajo para evitar que los Mets ampliaran su ventaja. De hecho, en el quinto tuvo corredores en las esquinas con un out, aunque al final pudo ponchar a Robert Jr. y dominar a Mark Vientos para salir ileso.

La ofensiva de Arizona concretó su remontada en la alta del séptimo con un rally de cuatro anotaciones, justo después de que McLean saliera reemplazado. Allí, Gabriel Moreno disparó un doble para igualar las acciones y posteriormente pisó el home con otra rayita. Por su parte, Jorge Barrosa colaboró con un triple productor.

Con esta primera victoria de la zafra para Eduardo Rodríguez, ahora su efectividad queda en 0.50 luego de 18 entradas de labor en tres salidas. Además, cuenta con cinco boletos, 11 abanicados y 1.00 de WHIP.