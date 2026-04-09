MLB: Eduardo Rodríguez busca confirmar su buen momento en una "revancha" del Clásico Mundial

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Una de las gratas sorpresas en lo que va de la temporada 2026 de las Grandes Ligas ha sido el excelente nivel que ha podido mostrar el venezolano Eduardo Rodríguez. Luego de un 2025 complicado, en el que dejó efectividad de 5.02 en 29 salidas, el zurdo ha sabido recuperar su rumbo en las últimas semanas.

Primero, brilló en la final del Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela, al lanzar una joya de 4.1 innings ante Estados Unidos, en los que permitió tan solo un imparable y un boleto, además de lograr recetar cuatro ponches. Desde entonces, el experimentado serpentinero parece estar totalmente inspirado.

Eduardo Rodríguez no ha recibido carreras en las 12.0 entradas de acción que acumula en sus primeras dos aperturas del año, y ahora, buscará confirmar su buen momento en un duelo en el que se medirá a su rival de aquella final ante Estados Unidos: el derecho Nolan McLean.

E-Rod vs McLean, parte dos

Para este duelo entre Cascabeles de Arizona y Mets de Nueva York, el duelo de pitcheo anunciado será protagonizado por Eduardo Rodríguez y Nolan McLean. Por supuesto, este también fue el duelo de la inolvidable final del Clásico Mundial de 2026, entre Venezuela y Estados Unidos.

Aquel día, Nolan McLean no tuvo una mala apertura, al permitir cuatro imparables en 4.2 innings. Sin embargo, un fly de sacrificio de Maikel García y un cuadrangular solitario de Wilyer Abreu sirvieron para hacerle daño al joven serpentinero estadounidense

Por su parte, como se mencionó anteriormente, Eduardo Rodríguez actuó por espacio de 4.1 entradas, en las que no permitió ni una rayita en contra.

Ahora, "E-Rod" tendrá la misión de confirmar su buen presente con otra sólida apertura. Por su parte, Nolan McLean intentará buscar exactamente lo mismo, ya que no le fue para nada mal en sus primeras dos apariciones de la campaña. Un duelo interesante, y con historia reciente.