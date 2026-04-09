MLB: Luisangel Acuña termina con larga sequía de carreras con Chicago

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Luisangel Acuña no ha tenido el comienzo más contundente con el madero en la presente temporada de las Grandes Ligas, pero da señales de un posible despertar ofensivo en su primera aventura con Chicago White Sox, quienes sufrieron un difícil revés (5x3) a manos de Baltimore Orioles, en la jornada de este miércoles 8 de abril.

El pelotero venezolano fue uno de los que rindió con el bate, tras ligar de 4-1 con una remolcada frente a los oropéndolas. La conexión del campocorto llegó en la parte baja de la segunda entrada, cuando sonó imparable al jardín central para traer al plato a Dustin Harris y poner la pizarra 2x0 a favor, en ese entonces.

Con ese indiscutible productor de una anotación, el utility rompió su sequía ofensiva al impulsar su primera carrera de la temporada con los Medias Blancas, dejando atrás una racha de 15 juegos sin remolcar en las Grandes Ligas, de acuerdo con el reporte de Pascual Artiles. El joven infielder respondió en un momento oportuno, aportando al marcador y recuperando confianza ofensivamente.

Luisangel Acuña deja sequía de impulsadas en MLB

Acuña no producía una carrera desde el 19 de septiembre de 2025, por lo que este batazo representa un paso importante en su rendimiento ofensivo. Su contribución no solo corta la mala racha, sino que también puede marcar un punto de inflexión en la vigente entrega de Las Mayores.

Pese a que mantenido en movimiento en las almohadillas en este arranque de temporada, donde colecciona cuatro bases robadas, el de La Sabana busca ser más determinante para la franquicia de la Liga Americana con promedio al bate de .250, una empujada, cuatro anotadas, nueve hits y un OPS de .539 en 36 apariciones al bate.