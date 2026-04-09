MLB: Shohei Ohtani empata legendaria marca de Ichiro Suzuki

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Shohei Ohtani es de los jugadores más emblemáticos en la historia de Grandes Ligas. Su ofensiva y su capacidad para lanzar a un gran nivel lo convierten en una leyenda viva. En su última actuación alcanzó una marca legendaria de Ichiro Suzuki, el japonés que lo inicio todo.

Ohtani lo volvió hacer, su nombre ya está ligado a una cantidad grosera de récords, pero este último es el más especial de todo. En la derrota 4-3 de Dodgers contra Azulejos de Toronto registró: 1 boleto y 2 ponches, con eso igualó la marca de 43 juegos embasandose de Ichiro Suzuki.

La racha de Shohei es el reflejo de la disciplina y el plan de bateo en cada turno. Puede salirle mejor o peor, pero es muy raro ver al japonés improvisando. Esto precisamente era lo que hacía tan especial a Ichiro, gracias a eso terminó con: 3.089 hits y 575 extrabases en la MLB.

Shohei Ohtani estelar con su pitcheo en 2026

Shohei Ohtani tuvo su segunda apertura de la temporada 2026 en la derrota de Dodgers de Los Ángeles 3-4 Azulejos de Toronto. El japonés se vio sólido con su comando, pese a recibir 4 hits en sus 6 entradas de labor, tampoco logró ponchar mucho con solo 2 abanicados.

A pesar de eso, Ohtani se mantiene con una efectividad de 0.00 en 12.0 entradas de labor. Está trabajando bien, se le ve cómodo con sus lanzamientos, Dodgers lo está llevando con una carga de trabajo reducida y los resultados están saliendo a la perfección en este inicio.

La próxima gran tarea de Shohei será enfrentar a la ofensiva de Mets de Nueva York el próximo 15 de abril. Esto tomando en cuenta que hay un día libre antes de las Series contra Rangers de Texas y que el japonés está lanzando con 6 o 7 días de descanso entre sus aperturas.

Números de Shohei Ohtani con Dodgers en 2026

Shohei Ohtani ofensivamente aún no ha explotado del todo, pero poco a poco está encontrando su ritmo. A nivel de pitcheo, si se ve más consistente, pero sin tener una actuación dominante. En líneas generales, está desarrollando una gran campaña como pelotero de dos roles.

Números de Ohtani en 2026:

- Ofensivos: 12 juegos, 45 turnos, 7 anotadas, 12 hits, 1 doble, 3 jonrones, 8 impulsadas, 10 boletos, 14 ponches, .267 PRO, .407 OBP, ,489 SLG, .896 OPS

- Pitcheo: 2 aperturas, 1-0, 0.00 ERA, 12.0 entradas, 5 hits, 0 carreras limpias, 4 boletos, 8 ponches, 0.75 WHIP