El "efecto altura" vuelve a Denver: Los Rockies firman su mejor arranque en años

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Hay un aire distinto en el Coors Field este abril. Los Rockies de Colorado, un equipo que el año pasado parecía destinado a romper récords negativos, está protagonizando una de las historias de redención más sorprendentes del inicio de la temporada 2026 de la MLB.

Velocidad vs. Inercia

Los números no mienten y la comparación es asombrosa. En 2025, los Rockies vivieron un calvario durante el primer mes de competición: necesitaron 30 juegos para poder celebrar su quinta victoria, llegando a ese punto con un paupérrimo récord de 5 victorias y 25 derrotas.

Este 2026, la historia se escribe con otra pluma. El equipo alcanzó su quinto triunfo en apenas 11 encuentros, situándose con una marca mucho más equilibrada de 5 victorias y 6 derrotas, logrando la hazaña tras vencer 5-1 a los Astros de Houston el pasado martes 7 de abril.

Las claves del cambio

¿Cómo un equipo que perdió 119 juegos hace un año se ha vuelto "competente" de la noche a la mañana?

Pitcheo revitalizado: Kyle Freeland ha liderado la rotación con una efectividad de 2.30, un contraste total con el inicio de 7.00+ ERA que tuvo el año pasado.

Sangre nueva: La llegada del japonés Tomoyuki Sugano y el regreso de piezas como Mickey Moniak han inyectado confianza en un roster que antes se veía derrotado desde el primer inning.

Estrategia agresiva: Bajo el mando de Warren Schaeffer, el equipo ha adoptado un estilo de juego más dinámico en las bases, lo que les ha permitido ganar ya dos series en lo que va de mes (algo que en 2025 no ocurrió hasta junio).

Aunque la temporada es joven, el mensaje es claro: Colorado ya no es el "comodín" de victorias fáciles para sus rivales. La mejora es sustancial: mientras que en la temporada pasada el equipo arrastraba un déficit masivo de partidos al llegar a su quinto triunfo, este año han logrado el mismo objetivo en menos de la mitad del tiempo, recortando la espera en 19 juegos. Esta declaración de intenciones tiene a la ciudad de Denver soñando con un béisbol competitivo durante todo el verano.