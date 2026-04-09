MLB: José Fernández se convierte en la clave del éxito de Arizona Diamondbacks

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José Fernández no ha parado de brillar en sus primeros días como peloteros de Grandes Ligas. En tan poco tiempo de juegos, el infielder de 22 años se ha convertido en una pieza determinante en el inicio de temporada de Arizona Diamondbacks.

En la jornada de este miércoles, el primera base volvió a destacar con el madero con par de indiscutibles y dos anotadas para ayudar en la conquista de su equipo ante New York Mets, en el segundo de una serie de tres encuentros desde el Citi Field. Cabe destacar que, la tropa de Torey Lovullo ha ganado toos los enfrentamientos con el inicialista en campo.

Con su producción en el recinto metropolitano, los Cascabeles tomaron revancha de lo que fue un difícil revés en el primer compromiso el pasado martes 7 de abril. El joven pelotero ha aprovechado al máximo su tiempo de juego con la organización de la Liga Nacional y se ha robado los corazones de la afición, que lo piden en cada desafío en la primera mitad de la campaña 2026 de Las Mayores.

José Fernández se monta en los .300

La presencia del utility venezolano entre los titulares de Arizona le dio la oportunidad de cumplir con cinco partidos disputados en su primera presentación con la mencionada organización. Cabe destacar que, el infielder hizo historia en su estreno en MLB, convirtiéndose en el primer criollo en debutar con dos jonrones en la liga, logrando esto el pasado 1 de abril.

El desempeño contra los Mets sirvió para que Fernández se monte en los .300 de average, donde ha sonado dos cuadrangulares, seis imparables, cuatro empujadas, cuatro carreras anotadas, .300 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .900 en 20 apariciones al plato.