MLB: Astros de Houston castigan a cada rival con su poderosa ofensiva

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Astros de Houston en su década más exitosa se ha caracterizado por tener una fuera ofensiva. El pitcheo siempre acompañó, pero no era lo primordial. En 2026, ese hecho, se ha profundizado pero los resultados no son los mismos y eso mantiene al equipo en una dinámica negativa.

El equipo texano liderado por Joe Espada se ha destacado en una fuerte ofensiva, en comparación a 2025. Es algo que forma parte del ADN de la organización, lideran en: hits, dobles, anotadas, boletos, OBP, wRC+ y fWAR en jugador de posición con buenos números en cada renglón.

A pesar de eso, su marca es negativa... 6-7 en este comienzo de Grandes Ligas. ¿Por qué? La razón, es que el cuerpo de pitcheo, como sí lo hacían en años anteriores, no está acompañando esa fuerte ofensiva. Es un equipo que recibe mucho daño en cada entrada de juego.

Números de Astros de Houston en Grandes Ligas 2026

Astros de Houston tiene dos versiones en la temporada 2026 de Grandes Ligas. Una ofensiva poderos que puede tumbar a cualquier lanzador en la liga y otra con su pitcheo. Que dicho sea de paso, puede sucumbir ante cualquier ofensiva que se le presente.

Son la segunda ofensiva más fuerte de la MLB en 2026, solo superados por Dodgers de Los Ángeles. A nivel de pitcheo son la #28 de 30 equipos en lo que va de temporada, con un WHIP de 1.63, solo son peores Nacionales de Washington y Atléticos en este comienzo de año.

¿Cómo pueden mejorar esta situación? La realidad es que todo depende del cuerpo de lanzadores, que se preparen mejor en cada encuentro y cometan la menor cantidad de errores posibles. Con la baja de Hunter Brown (as de rotación) la situación se pone más difícil de resolver.

Números de Astros de Houston en 2026