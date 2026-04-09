MLB: José Altuve inició la temporada con estas falencias defensivas

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José Altuve es uno de los bateadores más productivos que tienen los Astros de Houston en lo que va de temporada, algo que le ha permitido al equipo mantenerse en la pelea por la División Oeste de la Liga Americana. Pero si bien su presente ofensivo es notable, su faceta defensiva hasta ahora está dejando mucho que desear.

Detalles defensivos en Altuve

Luego de un intento fallido de cambiar de posición en la campaña pasada, para este 2026 la organización optó por usar nuevamente a Astro Boy en la segunda base. El detalle es que su rendimiento allí, al menos tras 12 encuentros, lo mantiene por debajo del promedio entre los intermedistas.

Una de las dos estadísticas que muestran esas falencias es la de Carreras Salvadas (Defensive Runs Saved - DRS), la cual cuantifica cuántas carreras ha ahorrado o costado un jugador a su equipo en la defensa en comparación con un jugador promedio en su misma posición.

Por su parte, la otra son los Outs por Encima del Promedio (Outs Above Average - OAA), que señala cuántos outs ha ahorrado un jugador en comparación con un defensor promedio.

En ese sentido, José Altuve tiene un DRS de -3 y un OAA de -2, números tan negativos que lo posicionan como el peor defensor entre los segunda base esta temporada. Además, su defensa es de -1.4, también el más bajo hasta los momentos.