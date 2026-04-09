MLB: José Altuve lidera producción ofensiva de los Astros de Houston en 2026

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La organización de los Astros de Houston se ha convertido en un caso atípico dentro de las Grandes Ligas en lo que va de la temporada 2026. Aunque su récord de 6 victorias y 7 derrotas no refleja dominio colectivo, los números ofensivos cuentan una historia completamente distinta.

De acuerdo con métricas actualizadas antes de la jornada de este jueves 9 de abril, Houston lidera la MLB en múltiples categorías ofensivas: 122 hits, 34 dobles, 79 carreras anotadas y 67 bases por bolas. Además, registran un impresionante OBP de .371 y un wRC+ de 141, cifras que evidencian una alineación productiva y constante.

Astros de Houston - MLB

En el centro de este rendimiento sobresale José Altuve, quien continúa siendo el motor ofensivo del equipo. El veterano venezolano no solo aporta experiencia, sino también resultados tangibles en cada turno al bate.

El toletero de 35 años está demostrando que su vigencia no es casualidad. Su enfoque disciplinado en el plato y su habilidad para aparecer en momentos clave han sido fundamentales para que Houston encabece estas estadísticas.

Más allá de los números individuales, su liderazgo dentro del clubhouse también influye directamente en el rendimiento colectivo, a pesar de que han estado sufriendo de diversas ausencias significativas debido a las lesiones.

Finalmente, por ahora, los números hablan claro. Los Astros de Houston lideran con el bate, y con José Altuve al frente, todo indica que este equipo aún tiene mucho por ofrecer y que, a pesar de no tener tanta profundidad estelar como en años anteriores, harán todo lo posible para cumplir con sus objetivos colectivos.