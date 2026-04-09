MLB: Javier Sanoja se acerca a su primera gran cifra redonda tras jornada productiva

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Durante la jornada de este jueves, los Marlins de Miami finalizaron su serie contra los Rojos de Cincinnati con una victoria por 8 a 1 en el LoanDepot Park. Entre los bateadores más productivos resaltó Javier Sanoja, quien sumó un nuevo juego multi-hit a su corta carrera en la MLB.

Para esta ocasión ligó de 4-3 con dos carreras impulsadas. La primera de esas fue en el cuarto inning tras un sencillo que envió hasta el home a Owen Caissie; mientras que la segunda llegó en el sexto, también con un hit e impulsando nuevamente a Caissie.

De esta manera, Javier Sanoja aumenta su promedio al bate a .406 producto de 13 imparables en 32 turnos, con tres dobles, siete carreras remolcadas, una anotada, y .924 de OPS.

Sanoja cerca de la centena de hits

Asimismo, hay que mencionar que el oriundo de Maracay quedó a nada de conseguir su primera gran cifra redonda en las Grandes Ligas. Y es que en su tercera campaña con el conjunto de Miami ya suma 97 imparables.

Una vez alcance los 100 hits igualará a Óscar Salazar (100) y Alex Escobar (100) en el puesto 164 de todos los tiempos entre peloteros venezolanos.