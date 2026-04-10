MLB: José Fernández y Gabriel Moreno fueron claves en el primer triunfo de Eduardo Rodríguez

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La camada de peloteros venezolanos en los D-backs de Arizona no para de responder con el madero. Y es que en la jornada de este jueves, José Fernández, Gabriel Moreno, Jorge Barrosa e Ildemaro Vargas hicieron las pequeñas cosas para que Eduardo Rodríguez sumara su primera victoria de la temporada.

El compromiso en el Citi Field se caracterizó por un gran duelo de pitcheo, pero a partir del séptimo cambiaron las cosas para que la balanza se inclinara hacia el conjunto del Oeste. El marcador final señaló un 7 a 1 que también le permitió a Arizona quedarse con esta serie de tres juegos.

Poder venezolano en Arizona

José Fernández ligó de 4-2 con doble, impulsada y anotada. En el séptimo pegó un sencillo que significó la salida del abridor Nolan McLean, y que a su vez sirvió para que los suyos firmaran un rally de cuatro carreras. Justamente, él anotó la segunda tras un rodado de Alek Thomas.

Por su parte, Gabriel Moreno salió desde la banca para convertirse en uno de los héroes de la remontada. En ese mismo séptimo inning pegó un doble productor para la rayita del empate. Luego, en el octavo tuvo otra conexión similar para dejar cifras definitivas. Se fue de 2-2 con dos dobles, dos remolcadas y una anotada.

A su vez, Jorge Barrosa pegó un triple en cuatro turnos y empujó esa cuarta anotación de la séptima entrada. Respecto a Ildemaro Vargas, terminó de 4-1 con doble, boleto y una anotada, que fue la del 5 a 1 en el octavo.