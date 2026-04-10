MLB: Eduardo Rodríguez alcanza marca única entre venezolanos en temporada 2026

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Después aquella presentación en la final del Clásico Mundial de Béisbol, donde fue determinante para que Venezuela conquistara el título ante Estados Unidos, Eduardo Rodríguez se ha mostrado como el lanzador venezolano en la naciente temporada de las Grandes Ligas.

En la jornada de este jueves por la noche, el experimentado zurdo dio cátedra de buen pitcheo contra New York Mets, protagonizando un segundo enfrentamiento ante Nolan McLean, quien fue el abridor del Team USA en ese partido por el campeonato. En líneas generales, el serpentinero criollo alcanzó su primera victoria del año con una labor de cinco entradas completas, cinco hits, una carrera limpia, dos boletos y tres ponches.

Luego de su sensacional actuación frente a los metropolitanos, Rodríguez está protagonizando un inicio de temporada histórico, al convertirse en el único pitcher criollo que ha comenzado una campaña con al menos tres aperturas, 18 o más innings lanzados y una o menos carreras permitidas, de acuerdo con el periodista Reinaldo Oliveros. Este rendimiento refleja un dominio absoluto desde la lomita, combinando control, efectividad y consistencia en cada salida.

Eduardo Rodríguez intocable desde el Clásico Mundial 2026

Aunque su primera impresión en el torneo mundialista fue castigado ante República Dominicana, el lanzador veterano limpio su cara de forma magistral en el partido más importante de la selección nacional. Después de eso y tres aperturas en Las Mayores, el nativo de Valencia ha permitido solo una carrera y posee una efectividad dominante de 0.44 en 22.1 entradas lanzadas.

Lo más llamativo del dato es que no es la primera vez que lo consigue, lo que reafirma su capacidad para rendir a un nivel élite en las Grandes Ligas. Este tipo de actuación lo posiciona como una de las principales referencias del pitcheo venezolano en la Gran Carpa y como una pieza clave dentro de su equipo en el arranque de la temporada.