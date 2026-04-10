Luis Robert Jr. castiga a Arizona: segundo vuelacercas de la temporada en Queens

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El jardinero cubano de los Mets de Nueva York, Luis Robert Jr., reafirmó este jueves por qué es una de las adquisiciones más emocionantes de la temporada 2026. Ante la mirada de 35,783 espectadores en el Citi Field, el oriundo de Ciego de Ávila conectó su segundo cuadrangular de la campaña, castigando temprano el pitcheo de los D-backs de Arizona.

El batazo: un misil por el jardín izquierdo

La acción se produjo en la parte baja de la primera entrada con el marcador igualado a cero. Con dos outs en la pizarra y tras quedar arriba en la cuenta (2-0), Robert Jr. aprovechó un descuido del abridor zurdo, el venezolano y campeón del mundo Eduardo Rodríguez.

Rodríguez intentó sorprender con un cutter de 88 millas por hora en la parte baja de la zona de strike, pero el antillano descifró el envío con un swing explosivo. El estacazo no dejó dudas: según las métricas oficiales de Statcast, la pelota abandonó el bate a una velocidad de 109.3 millas por hora y aterrizó a 412 pies de distancia en lo profundo del bosque izquierdo.

Hitos en el horizonte

Este cuadrangular representa el primer vuelacercas para el cubano desde el pasado 28 de marzo, rompiendo una pequeña sequía de poder. Pero más allá de las cercas, Robert Jr. está acechando una cifra redonda en su trayectoria profesional: con el hit de hoy, se coloca a solo 22 imparables de alcanzar los 600 de por vida en las Grandes Ligas.

En su séptima temporada en "El Show", y su primera vistiendo la franela de los metropolitanos, el patrullero está demostrando una madurez notable en el plato, combinando su agresividad natural con una disciplina que está rindiendo frutos inmediatos.

Radiografía de un inicio de temporada dominante

El desempeño de "La Pantera" en este arranque de 2026 ha sido, por decir lo menos, impresionante. Su capacidad para embasarse y castigar los envíos rivales lo tienen como uno de los líderes ofensivos del conjunto neoyorquino:

Línea ofensiva: .333 / .480 / .487 (AVG/OBP/SLG)

.333 / .480 / .487 (AVG/OBP/SLG) Producción: 13 imparables, 2 jonrones, 8 carreras anotadas y 7 impulsadas en 39 apariciones.

13 imparables, 2 jonrones, 8 carreras anotadas y 7 impulsadas en 39 apariciones. Disciplina: Destaca su inusual equilibrio de 11 boletos frente a 11 ponches, lo que refleja un enfoque mucho más selectivo.

A lo largo de su carrera, el antillano mantiene un promedio vitalicio de .261, con 104 jonrones y 305 carreras producidas. Si mantiene este ritmo de salud y contacto, Luis Robert Jr. no solo alcanzará los 600 hits en las próximas semanas, sino que se consolidará como el pilar que los Mets necesitan para pelear por la cima de su división.