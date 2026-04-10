Entre la cautela y el optimismo: Carlos Mendoza actualiza el estado de Juan Soto

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La profundidad del róster de los Mets de Nueva York está pasando por su primera prueba de fuego de la temporada 2026. La ausencia de su pieza angular, el dominicano Juan Soto, ha dejado un vacío notable en el jardín izquierdo. Tras sufrir una distensión en la pantorrilla derecha, el patrullero estrella ha cumplido ya cuatro partidos fuera de acción, permaneciendo bajo observación en la lista de lesionados de 10 días.

Pequeños pasos en el Citi Field

Este jueves, el mánager del conjunto metropolitano, el venezolano Carlos Mendoza, ofreció noticias alentadoras, aunque matizadas con una dosis necesaria de prudencia. Según el timonel, Soto ya ha comenzado a realizar actividades de béisbol de bajo impacto.

El dominicano fue visto practicando en las jaulas de bateo del Citi Field y realizando algunos ejercicios de lanzamientos. Mendoza confirmó que el jugador se siente "mucho mejor" en comparación con el inicio de la semana, cuando la molestia en la pantorrilla obligó al equipo a frenar su ritmo en seco.

La orden es clara: prohibido correr

A pesar de que el sonido del madero de Soto vuelve a escucharse en las instalaciones de Queens, el cuerpo técnico no tiene intención de apresurar el proceso. Con un contrato histórico de 765 millones de dólares firmado apenas en diciembre de 2024, la gerencia de los Mets sabe que cualquier recaída sería catastrófica para sus aspiraciones en octubre.

“Repito: todavía no va a correr”, advirtió Mendoza con firmeza. “Pero el hecho de que ya esté bateando en las jaulas y soltando el brazo es fundamental para que mantenga el ritmo de juego y no pierda la sensibilidad con el madero”.

El mánager confesó que aún no hay una fecha establecida para que Soto inicie las pruebas de velocidad o corrido de bases, que será el examen final antes de recibir el alta competitiva. Por ahora, el trabajo se concentra en fisioterapia y rutinas de gimnasio para fortalecer la zona afectada.

Un vacío difícil de llenar en la alineación

La urgencia por recuperar a Soto no es solo por el valor de su contrato, sino por el impacto inmediato que tuvo en el arranque de la campaña. En apenas ocho compromisos, el jugador de 27 años estaba firmando números de videojuego, devolviéndole a los Mets esa chispa que tanto les costó encontrar en años anteriores:

Promedio de bateo: .355

Porcentaje de embasamiento (OBP): .412

OPS: .928

Poder y producción: 1 cuadrangular y 5 carreras impulsadas.

Mientras Soto recupera la movilidad en sus piernas, los Mets deberán encontrar la manera de mantener a flote la ofensiva. La "Sotomanía" está en una pausa técnica, y en Nueva York todos contienen el aliento esperando que el dominicano pueda volver a recorrer las almohadillas lo antes posible.