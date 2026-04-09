¿Privilegio o reglamento? El debate por el tiempo de Shohei Ohtani en el montículo

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La rivalidad entre los Toronto Blue Jays y Shohei Ohtani sumó un nuevo capítulo de fricción. El equipo canadiense volvió a manifestar su descontento por el prolongado tiempo de calentamiento que el astro japonés se toma en el montículo, una situación que generó gestos de desaprobación en el dugout local y una defensa inmediata por parte del mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Tensión en el diamante de Toronto

Durante el encuentro del miércoles, los ánimos se caldearon temprano. George Springer, jardinero de los Blue Jays, no ocultó su frustración y reclamó directamente al árbitro principal, Dan Bellino. ¿El motivo? Ohtani recibió tiempo adicional para calentar al inicio de la entrada tras haber quedado como corredor en base al cierre del episodio anterior.

La exasperación no fue solo de Springer. Las cámaras captaron al mánager John Schneider y a la estrella Vladímir Guerrero Jr. con rostros que oscilaban entre la incredulidad y el hartazgo. Mientras tanto, en la acera de enfrente, Dave Roberts simplemente negaba con la cabeza, consciente de que esta película ya la habían visto antes.

Lo que dice el reglamento

Desde 2023, la MLB ha sido estricta con el reloj de lanzamiento: dos minutos para cambios de entrada en temporada regular y dos minutos con 55 segundos en playoffs. Sin embargo, el caso de Ohtani roza una zona gris del reglamento diseñada para proteger la integridad física de los jugadores.

La regla establece una excepción clara: si el lanzador termina la entrada anterior en las bases, bateando o esperando su turno en el círculo de espera, el cronómetro no inicia hasta que el jugador sale del banquillo hacia el montículo. Este margen extra es vital para un jugador de dos vías (two-way player) que debe cambiar su mentalidad de corredor a lanzador en cuestión de segundos.

La defensa de Dave Roberts

Tras la victoria de los Dodgers por 4-3, Roberts atendió a la prensa y, aunque se mostró empático con la queja de Toronto, defendió la naturaleza excepcional de su jugador franquicia.

"Si está en las bases, tiene que haber cierta indulgencia; creo que los árbitros están tratando de concederle eso", explicó Roberts. "Pero la verdad es que él es diferente. Entiendo la queja del rival; si estás del otro lado, intentas presionarlo lo más posible y tratarlo como a cualquier otro lanzador, pero Shohei no es cualquier otro lanzador".

Un conflicto con historia

Esta no es la primera vez que el cronómetro de Ohtani causa chispas en el Rogers Centre. El año pasado, en un duelo de alta intensidad, ocurrió una situación casi idéntica que dejó a los Blue Jays con la sensación de que el japonés recibe un trato preferencial.

La realidad es que, mientras Ohtani siga desafiando las leyes de la lógica deportiva al destacar como lanzador y bateador de élite simultáneamente, los árbitros y los rivales tendrán que seguir negociando esos segundos extra que, para Toronto, parecen una eternidad.