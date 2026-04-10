Millones en el diamante: Juan Soto y los Mets lideran el gasto en las Grandes Ligas

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La economía de las Grandes Ligas (MLB) ha iniciado la temporada 2026 rompiendo récords. Según un análisis de The Associated Press, el salario promedio en el día inaugural ascendió a un máximo histórico de 5,34 millones de dólares, lo que representa un incremento del 3,4% respecto al año anterior.

Este fenómeno es liderado, por cuarto año consecutivo, por los Mets de Nueva York, quienes mantienen su estatus como la franquicia más agresiva en el mercado.

Los rostros de la fortuna

El jardinero dominicano Juan Soto continúa siendo el rey absoluto de las finanzas en el béisbol. Por segunda temporada consecutiva, Soto es el jugador mejor pagado con un ingreso de 61,9 millones de dólares. Detrás de él, la lista de los contratos más lucrativos refleja el enorme flujo de capital en las nóminas:

Juan Soto (Mets): 61,9 millones de dólares. Cody Bellinger (Yankees): 42,5 millones de dólares. Zack Wheeler (Filadelfia) y Bo Bichette (Mets): Empatados con 42 millones de dólares. Vladímir Guerrero Jr. (Toronto): 40,2 millones de dólares. Aaron Judge (Yankees): 40 millones de dólares.

El contraste de las nóminas

La chequera del dueño de los Mets, Steve Cohen, no parece tener fondo. Con una nómina de 352,2 millones de dólares, el equipo de Queens gasta más de cinco veces lo que invierte Cleveland, el club más austero de la liga con apenas 62,3 millones.

Por su parte, los Dodgers de Los Ángeles, actuales bicampeones de la Serie Mundial, ocupan el segundo lugar en gasto con 316,6 millones. Sin embargo, esta cifra sería mucho mayor (cercana a los 395 millones) si no fuera por la estructura de contratos con pagos diferidos, una estrategia financiera que les permite ajustar el valor actual de sus compromisos salariales.

Cambios estratégicos

La pretemporada de 2026 mostró movimientos drásticos en las finanzas de varios clubes. Detroit protagonizó el salto más agresivo, aumentando su presupuesto en más de 64 millones de dólares tras firmar al estelar Framber Valdez y asegurar la permanencia de piezas clave como Gleyber Torres y Tarik Skubal.

En la acera opuesta, equipos como Minnesota y St. Louis optaron por una austeridad severa, reduciendo sus nóminas en 46 y 41 millones respectivamente, mediante traspasos y reestructuraciones.

La estructura salarial bajo la lupa

A pesar de los grandes titulares sobre contratos multimillonarios, el estudio revela datos interesantes sobre la clase media y baja del béisbol:

El salario mediano: Se sitúa en 1,4 millones de dólares, lo que indica que, aunque los promedios suben, la mayor parte de la riqueza sigue concentrada en la élite.

Concentración de riqueza: Los 100 mejores jugadores de la liga acaparan el 49% de la masa salarial total , dejando el resto a repartir entre los cientos de peloteros restantes.

Millonarios en ascenso: Actualmente, 19 jugadores ganan 30 millones de dólares o más, una cifra que crece año tras año.

¿Cómo se calculan estas cifras?

Es importante destacar que estos números consideran a los 942 jugadores presentes en las listas del día inaugural y de lesionados. El cálculo de la AP incluye salarios base, primas por firma prorrateadas y otros ingresos garantizados, ajustando los montos por transacciones de efectivo y compensaciones por despido.

Con el convenio colectivo actual acercándose a su vencimiento en diciembre, estas cifras récord seguramente serán un punto central en las próximas negociaciones entre la liga y el sindicato de jugadores.