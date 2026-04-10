MLB: José Altuve registra particular marca en arranque de temporada con Houston

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José Altuve atraviesa por un arranque prometedor en la presente temporada de las Grandes Ligas. Aunque Houston Astros viene de sufrir barrida ante Colorado Rockies, el pelotero venezolano se ha mostrado en su mejor versión con promedio al bate por encima de los .300 en 13 partidos.

Asimismo, el segundo base de los siderales ha comenzado la campaña con una notable mejora en su disciplina en el plato, al sumar 12 boletos en sus primeros 13 juegos. Para ponerlo en contexto, en la campaña anterior necesitó 44 encuentros para alcanzar esa misma cifra, lo que evidencia un cambio significativo en su enfoque ofensivo desde el inicio del año.

Este rendimiento se traduce en una tasa de boletos del 21.1%, la más alta de su carrera en las Grandes Ligas. Su anterior mejor registro había sido de 10.9% en 2022, por lo que este salto refleja una evolución importante en su capacidad para seleccionar lanzamientos y embasarse, consolidándose aún más como una pieza clave para la franquicia tejana en Las Mayores.

José Altuve muestra paciencia en el plato

"Astroboy" se ha consolidado como uno de los toleteros con mejor contacto en las Grandes Ligas desde que se estrenó en 2011. El de Puerto Cabello siempre se ha desempeñado como un bateador agresivo en el home, por lo que la paciencia en la vigente entrega representa un plus que, además, le permite seguir mejorando sus estadísticas vitalicios en la Gran Carpa.

Su alta tasa de pasaporte en este inicio de temporada podría encaminarlo a romper récord de más bases por bolas recibidas en un mismo año. La marca del camarero en este apartado es de 66 boletos conseguido en 2021 y 2022.