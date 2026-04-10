MLB: Luis Gil y su esperado regreso con Yankees de Nueva York

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Luis Gil ya tendrá su esperado debut en la temporada 2026 de Grandes Ligas. El dominicano de Yankees de Nueva York abrirá la serie contra Rays de Tampa Bay en condición de visitante. Enfrentamiento que lidera los 'Bombarderos del Bronx' con marca de 16-10 en los últimos dos años.

Gil tendrá su primera apertura del año, ante un rival que le cae bastante bien a lo largo de su carrera. De hecho, en el Tropicana Field no ha recibido carreras en su única apertura. El dominicano que fue Novato del Año, tendrá que convencer a Aaron Boone que está en nivel MLB.

Yankees tiene marca de 8-4 en 2026 con un nivel ofensivo importante en la campaña. De visitante registra 5-1 con un nivel superlativo de juego, aunque no han enfrentado a un rival que los iguale en potencia. De hecho, la primera serie contra Gigantes de San Francisco los barrieron tranquilamente.

Luis Gil vs Rays de Tampa Bay en su carrera

Luis Gil es uno de los peloteros más importantes de Yankees de Nueva York. El dominicano se ha visto dominante contra Rays de Tampa Bay y en 2026 intentará mantener esa tónica para ganarse un lugar en una rotación sin: Gerrit Cole ni Carlos Rodón para parte del 2026.

Números de Gil vs Rays de Tampa Bay:

- 2 juegos, 2 aperturas, 2-0, 0.00 ERA, 11.2 entradas, 5 hits, 0 carreras limpias, 5 boletos, 12 ponches, .085 WHIP

Luis solo enfrentó del lineup de Rays a: Yandy Díaz, Jake Fraley y Cedric Mullins. Sin embargo, entre todos solo registran: .167 PRO, 12 turnos, 1 hit, 1 jonrón, 2 impulsadas y 3 ponches. En ese contexto, será nuevo para todos el enfrentamiento de esta noche.

Proyección de Luis Gil con Yankees de Nueva York en 2026

Fangraphs (steamer) presenta una proyección importante para Luis Gil, pero siempre desde un rol secundario. Como empezó la temporada en Triple A, no presenta números impresionantes, pese a su nivel presentado con Yankees de Nueva York.

Proyección de Gil en 2026:

- 42 juegos, 10 aperturas, 5-5, 4.22 ERAm 89.0 entradas, 78 hits, 42 carreras limpias, 13 jonrones, 44 boletos, 94 ponches, 1.37 WHIP