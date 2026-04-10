Oakland silencia el Bronx: Una blanqueada histórica tras 54 años de espera

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En un duelo donde el pitcheo fue el protagonista absoluto, los Athletics de Oakland lograron una hazaña que rozó lo anacrónico: vencer 1-0 a los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium. En una era dominada por el poder ofensivo, el equipo de Oakland apeló a la efectividad máxima para maniatar a la artillería neoyorquina en su propio feudo.

Un dato para la historia: El fin de una sequía de medio siglo

Lo ocurrido en la Gran Manzana no es un resultado cotidiano. Según datos extraídos de Stathead, este triunfo representa una rareza estadística que no se veía desde la década de los setenta.

El antecedente: La última vez que los Athletics habían blanqueado 1-0 a los Yankees como visitantes fue el 14 de julio de 1972 .

El contexto histórico: Aquella victoria de 1972 ocurrió en el segundo juego de una doble cartelera. En ese entonces, los Athletics estaban en plena construcción de su dinastía (ganarían la Serie Mundial ese mismo año), mientras que los Yankees aún jugaban en el estadio original antes de su remodelación en 1974.

Claves de la victoria

La jornada se decidió por los detalles mínimos que hacen del béisbol un deporte de precisión: