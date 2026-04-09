Fanática de Ronald Acuña Jr. se emociona al verlo durante la final del Clásico Mundial

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El deporte genera cientos de emociones en los fanáticos, sobre todo en los más pequeños. En Venezuela eso se siente en un nivel altísimo cuando se trata del beisbol, y más cuando hace muy pocas semanas atrás la Selección Nacional se tituló campeona del Clásico Mundial de Beisbol con el aporte de figuras como Ronald Acuña Jr.

Justamente, el de La Sabana es uno de los atletas criollos más admirados y queridos por los aficionados, sin distinción de edades. Uno de los ejemplos más recientes se vivió durante la final de la cita mundialista, la cual se mantiene muy latente en el día a día de los millones de venezolanos.

En un video publicado por la usuaria de TikTok @ismairyhernandez10, y que fue reposteado por @mlbespanol en Instagram, se ve a una niña durante el himno nacional de Venezuela en la final del Clásico Mundial.

Al momento que la transmisión televisiva enfocó a Ronald Acuña Jr., la pequeña no escondió su emoción en un gesto que terminó haciéndose muy viral en redes sociales. "¡Mira a Ronald Acuña!", exclamó mientras aplaudía llena de felicidad.