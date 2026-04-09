Virales

Fanática de Ronald Acuña Jr. se emociona al verlo durante la final del Clásico Mundial

La pequeña no escondió su felicidad cuando vio por televisión al de La Sabana al momento del himno nacional

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 09 de abril de 2026 a las 04:54 pm
Fanática de Ronald Acuña Jr. se emociona al verlo durante la final del Clásico Mundial
Foto: @acunajr13
Suscríbete a nuestros canales

El deporte genera cientos de emociones en los fanáticos, sobre todo en los más pequeños. En Venezuela eso se siente en un nivel altísimo cuando se trata del beisbol, y más cuando hace muy pocas semanas atrás la Selección Nacional se tituló campeona del Clásico Mundial de Beisbol con el aporte de figuras como Ronald Acuña Jr.

NOTAS RELACIONADAS

Justamente, el de La Sabana es uno de los atletas criollos más admirados y queridos por los aficionados, sin distinción de edades. Uno de los ejemplos más recientes se vivió durante la final de la cita mundialista, la cual se mantiene muy latente en el día a día de los millones de venezolanos.

En un video publicado por la usuaria de TikTok @ismairyhernandez10, y que fue reposteado por @mlbespanol en Instagram, se ve a una niña durante el himno nacional de Venezuela en la final del Clásico Mundial.

Al momento que la transmisión televisiva enfocó a Ronald Acuña Jr., la pequeña no escondió su emoción en un gesto que terminó haciéndose muy viral en redes sociales. "¡Mira a Ronald Acuña!", exclamó mientras aplaudía llena de felicidad.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Datos Carreras
Jueves 09 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Virales

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?