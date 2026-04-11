LVBP: Omar Vizquel está esperando el "telefonazo" de Leones para convertirse en su manager

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Pasan las semanas y se mantiene el hermetismo dentro de los Leones del Caracas, quienes a estas alturas todavía trabajan para contratar a un gerente deportivo y a un manager para la temporada 2026-2027 de la LVBP. Justamente, esa última vacante tiene en Omar Vizquel a uno de los potenciales candidatos para asumir dicho reto.

Vizquel sueña con dirigir a Leones

En reiteradas entrevistas, el exgrandeliga venezolano no ha escondido su deseo de convertirse en el próximo estratega del conjunto melenudo. De hecho, su experiencia más reciente como manager fue el año pasado en Nicaragua, donde quedó subcampeón Gigantes de Rivas.

Y es que gracias a esa gran campaña que vivió, Omar Vizquel siente que su oportunidad con los Leones del Caracas puede estar al caer, ya que cuenta con las herramientas, la experiencia y, sobre todo, el amor por ese uniforme.

"Eso es lo que yo he tratado de hacer todo este tiempo (ser manager de Leones del Caracas). He estado esperando el momento preciso para que los Leones me den por lo menos una oportunidad de conversar con ellos", le confesó al periodista Carlos Mauricio Ramírez.

Luego complementó: "Sé que es un reto bastante difícil. Ya (José) Alguacil cumplió su período, creo que hizo un extraordinario trabajo trayendo un campeonato. Pero por ahí viene una nueva gerencia. Ojalá pueda recibir ese telefonazo que lo estoy esperando para cumplir ese sueño".

Por lo pronto, el elenco capitalino está 100% enfocado en sumar a la persona correcta a su gerencia deportiva. Una vez anuncien tal novedad, seguramente pondrán marcha a las entrevistas para el puesto de manager, algo que esperará Omar Vizquel con muchas ganas.