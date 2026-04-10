Los problemas de Norkys Batista para volver a ser madre a los 48 años

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Es de conocimiento público que la actriz, modelo y exreina de belleza venezolana, Norkys Batista, tiene un hijo llamado Sebastián, que llena su vida de mucho amor. Sin embargo, para ella no era una opción tener un solo hijo, sino cuatro.

Norkys quería tener otro bebé

En una reciente entrevista con la periodista Shirley Varnagy la guapa morena fue muy clara en abordar el tema de la maternidad, asegurando que asistió al médico para tratar de quedar en cinta, pero un especialista le informó que a sus 48 años era muy riesgoso.

Sin embargo, aseveró que el médico le comentó de otras opciones para tener un segundo bebé, con su esposa Alexis Goncalves. Pero ella lo rechazó al considerarlo como algo muy complicado.

“Hemos pensado incluso en adoptar, nunca se me quitó las ganas de tener otro bebé conmigo, Sebastián igual, quería tener otro hermanito. Yo quería cuatro varoncitos, lo tenía en mi mente”, expresó.

Saltarse un proceso

La participante del Miss Venezuela 1999, destacó que cuando tenía 39 años asistió a su médico de confianza, quien le aconsejó que congelara óvulos, para más adelante poder quemar embarazada.

Sin embargo, no hizo caso creyendo que podría por si sola producir óvulos hasta los 50 años.

Fue el 23 de octubre del 2020 que Batista contrajo nupcias con el empresario Alexis Goncalves, en una bonita ceremonia en Miami, Estados Unidos.

Norkys concedió a su hijo Sebastián, con el actor y odontólogo venezolano Leonardo Luttinger.

El jovencito llena el corazón de su madre de amor, en especial por ser muy dedicado a sus estudios.