Yegua de Abraham Campos puede romper los cuadros en la no válidas

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Uno de los entrenadores que cuenta con el respaldo, respeto y cariño de la afición hípica en el país es Abraham Campos, con más de 20 años de experiencia y siempre consecuente en la estadística nacional y más reciente en la etapa de los meetings y este domingo será parte de la reunión dominical con un ejemplar a correr.

La Rinconada: presentada de Abraham Campos puede tumbar los cuadros en la no válidas del domingo

Luego de haber conseguido su primera victoria de la temporada 2026 en la pasada reunión con el ejemplar Verstappen en la primera válida de fecha 15 del primer meeting de la mano con el jockey aprendiz Winder Veliz, el entrenador Abraham Campos solo presenta un purasangre para la jornada dominical de 13 carreras donde se disputarán cuatro clásicos de grado.

En esta oportunidad hará correr a la yegua Top Woman Two en la segunda carrera del programa en un lote para yeguas nacionales o importadas de tres años que son debutantes o no ganadoras en un recorrido de 1.300 metros y le da la monta al jockey profesional Jhonathan Aray.

El entrenador de purasangres atendió al equipo de Meridiano.net y esto fue lo que dijo sobre su presentada:

“La yegua Top Woman Two, es una potranca de tres años que viene anunciando el triunfo muy pronto, porque está corriendo muy bien, en esta oportunidad la conduce Jhonathan Aray, que la ha estado trabajando y le ha gustado mucho la condición del animal, y esta yegua de aparecerse ganando, nos daría buenos dividendos, ella anda en muy buenas condiciones y se mantiene muy bien, con Aray seguro estará decidiendo, así la recomiendo”.