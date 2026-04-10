Pendiente: Con este ajuste de esta potra importada queda lista para su debut en una de las selectivas de la R16

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El hipódromo La Rinconada se prepara para este domingo 12 de abril, la reunión número 16 pues consta de 13 competencias diseñadas para el máximo disfrute de la afición hípica venezolana. La importancia de esta reunión radica en la calidad de su cartelera. El programa dominical se destaca por la inclusión de cuatro pruebas que no solo otorgan prestigio, sino que definen los lideratos en las distintas divisiones de la caballada que hacen vida en la arena caraqueña.

Además, el espectáculo hípico garantizará los atractivos dividendos para el juego del 5y6 Nacional, que cobrará una relevancia especial ante la calidad de los inscritos.

Yegua: Importada Debutante Clásico Grado III La Rinconada Datos Hípicos

La importada Grand Gala (USA) (número 4) hará su debut en está importante selectiva con la monta del jinete Yoalbert Daniel Coa y se estrena en la cuadra del consagrado trainer Ramón García Mosquera.

Con tres años de edad, la norteamericana Grand Gala, es una alazana producto de Practical Joke en On The Good List por Speighstown y viene de hacer campaña en Estados Unidos, específicamente en Saratoga y Meadowlands. En ambos óvalos consiguió tres actuaciones sin conocer victorias.

La última actuación de la nueva pupila de García Mosquera fue el 4 de octubre de 2025 en un Maiden Claiming en Meadowlands Racetrack situado en New Jersey, por lo que arribó cuarta.

Ajuste: La Rinconada

El miércoles 08 de abril, la potra estadounidense trabajó de segunda vuelta y ajustó 43.3 para 600 metros, en silla, contenida y sin hacerle nada, mientras que el día jueves 09 de este mes, galopó una vuelta publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas para la carrera: Yeguas

Star of God (USA): Reaparece luego 119 días sin correr y se estrena en la cuadra del preparador Oscar Manuel González. En esta ocasión contará con la monta de Robert Capriles por lo que se perfila como la fuerte candidata para llevar la victoria. Tómenla en cuenta para las jugadas exóticas.

Princess Warrior: Regresa al óvalo de Coche luego de un corto descanso de 35 días y en su última reapareció muy bien al llegar segunda en el Clásico Ana María Freudman. Va con su jockey habitual Yoelbis González, por lo que es otra que dará mucha velocidad y pendiente porque podría sorprender en los metros finales. Ojo con ella.

Farolera (USA): Otra importada que por segunda ocasión regresa esta vez después de 35 días sin correr y en su primera reaparecida ganó con muchos méritos el Clásico Ana María Freudman y no tenemos duda que su participación en esta selectiva estará enfrentándose al resto de las corredoras para lograr un puesto en la pizarra. Pendiente con esta potra norteamericana.