¡Tiempo perfecto! Este fue el ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica que prometerá asegurar tu cuadro del 5y6

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El primer meeting sigue en desarrollo este domingo 12 de abril con la décima sexta reunión de la presente temporada. Con un total de 13 carreras que incluye un “poker” de cotejos selectivos es la programación a fin que la afición hípica disfrute con emoción en las tribunas de la arena caraqueña.

Nueve caballos nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), sin victorias desde el 01-11-2025 conforma la nómina oficial para el recorrido de 1.400 metros más el premio adicional a repartir de $27.730.

Ejemplar: Gran Opción 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Entre los participantes se encuentra Deep Attack (llevará el número 7 en la gualdrapa), con la monta del efectivo jinete aprendiz Oliver Medina y entrenado por Fernando Parilli Araujo para el Stud Quarterback – Crossover I.

Se perfila como primer favorito y la etiqueta de gran opción de Gaceta Hípica por lo que es un ejemplar que demuestra calidad, consistencia, velocidad, condiciones atléticas óptimas y un batallador en la pista.

Su última actuación fue el 22 de marzo y fue capaz de arribar segundo a 6 3/4 cuerpos del ganador norteamericano Khoolzan.

Ajuste para buscar victoria: La Rinconada

El miércoles 08 de abril, el castaño cincoañero Deep Attack ajustó 43.3 para 600 metros, en pelo, contenido, con remate de 14 segundos exactos informado por la hoja de ajustes por parte de la División Oficial de Tomatiempos de Instituto Nacional de Hipódromos.

Enemigos de la carrera: Ejemplares