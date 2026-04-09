Al momento de sellar: Así como ajustó la línea de Gaceta Hípica será la estrategia perfecta para ganar el 5y6

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El hipismo venezolano se vive este domingo 12 de abril con la celebración de la reunión 16 en el hipódromo La Rinconada. El programa oficial consta de 13 carreras, reforzado por cuatro clásicos de Grado que serán parte del calendario hípico 2026.

Mientras que, los apostadores deberán ajustar para la octava competencia, momento en el cual abrirán las puertas del aparato para la primera válida del 5y6 Nacional, el juego preferido de las mayorías.

La undécima de la cartelera, corresponde a la cuarta válida reservada para yeguas de nacionales e importadas de 6 y más años, ganadoras de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros, pautada para la 5:10 de la tarde.

Yegua: Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Para está prueba válida participa Reina Amada, con la monta de Robert Capriles y presentada por Humberto Correia para los colores del Stud Los Audaces posee campaña de 3 victorias en 16 actuaciones en el óvalo caraqueño, al mismo tiempo se perfila como primera favorita y línea de Gaceta Hípica

La nacida y criada en el Haras La Orlyana llegó segunda en su última actuación pública realizada el 15 de marzo a 3 cuerpos de la ganadora importada Naa Dudette (USA).

Culminada la competencia, el jockey Capriles informó a la Junta de Comisarios del INH que Reina Amada tuvo tropiezos y así quedó publicado en la hoja de las resoluciones ese mismo día.

Ajuste para ganar: La Rinconada

Este jueves 09 de abril, la pupila de Correia trabajó de segunda vuelta y ajustó 41.2 para 600 metros, en pelo, vuelta, cómoda, publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Enemigas en la carrera: Yeguas