Datazo: Viene de ganar y como ajustó luce pare repetir este domingo en La Rinconada

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Este domingo sigue la acción en el hipódromo La Rinconada, y la reunión 16 de este 12 de abril del 2026 viene con una interesante programación, de 13 carreras que incluyen cuatro eventos de corte selectivos que levantaran a más de uno de sus puestos por la paridad de los lotes.

En la cuarta carrera, la misma está programada para salir a las 2:15 de la tarde, cuenta con nueve ejemplares inscritos, caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de 4, 5 y 6 carreras, que van a correr 1.300 metros de distancia con un premio adicional especial de 30.420$ para el ganador.

El preparado por César Cachazo, Don Thiago parte en esta ocasión como uno de los ejemplares a ganarse a uno de los fijos del ciclo no válido, Astuto. El hijo de Messner en Heavenly Prize, viene de ganar específicamente el 29 de marzo del presente año con ventaja de cinco cuerpos y un cuarto con la monta del aprendiz Félix Márquez. Dicho ejemplar acumula un total de 23 participaciones en pruebas públicas con cuatro triunfos.

Efectividad: Jinete Entrenador La Rinconada

En esta ocasión el jinete será José Alejandro Rivero es quien va hacer yunta con Cachazo y causalmente es la segunda vez que están junto en un ejemplar este año en pro de la Victoria.

Trabajo Destacado

En su más reciente ajuste, la División de tomatiempos del INH en su reporte del 08 de abril del 2026 bajo una pista normal fue de: 15,1 27,4 40,3 (600MTS) (EP) 2da vuelta, recta de enfrente, muy bien con remate de 12,4 con el mismo José Alejandro Rivero.

Enemigos de la carrera: 1.300 metros R16