¡Prohibido olvidar! Recordamos al entrenador que hizo historia en dos naciones y hoy es leyenda inmortal

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En el panteón de los grandes estrategas del turf venezolano, el nombre de Manuel Medina Pérez ocupa un sitial de honor indiscutible. Su trayectoria, que abraza más de cinco décadas de éxitos, dejó una huella imborrable en la industria.

Durante su etapa dorada en el hipódromo La Rinconada (1967-1986), Medina Pérez conquistó 1.206 victorias, para luego ratificar su maestría en las competitivas pistas de Estados Unidos donde sumó 538 triunfos entre los años 1987 y 2021.

Efeméride: Siembra física Manuel Medina

La hípica venezolana conmemora hoy jueves 09 de abril el segundo aniversario de la siembra física del reconocido trainer, conocido como “El Number One” por su enorme éxito tanto en Venezuela como en Estados Unidos.

Asimismo, Medina consolidó una carrera profesional brillante como entrenador y fue el artífice de ejemplares campeones de jerarquía como Auroreño, Tanius y The Iron.

The Iron al lograr victoria en los 3.200 del Clásico Fuerza Armada de Cooperación en La Rinconada (1984). Video: Anécdotas Hípicas.

Su habilidad para descifrar a cada ejemplar le permitió dominar las pruebas de grado con nombres históricos como La Guacha, Arturo B y Premio de Oro.

La victoria de Arturo B en el Clásico Simón Bolívar (GI), Video: YouTube Anécdotas Hípicas.

En Estados Unidos Manuel Medina fue ganador del Lexington Stakes y el Hutchenson Stakes de 1995 con My Luck Runs North y por si fuera poco viajó a Venezuela en el año 1991, a fin de participar y ganar el Clásico Fuerzas Armadas con el caballo argentino Upper Most.

Hoy, lo recordamos como uno de los preparadores y mentores cuya ética de trabajo y triunfos lo sitúan en el Olimpo de los grandes de todos los tiempos.