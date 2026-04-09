Tradición y gloria: Mira estos datos inéditos que marcan la historia del Clásico Federico Carmona Perera (GII)

Suscríbete a nuestros canales

La pasión del turf alcanza su punto máximo este domingo en La Rinconada. La reunión número 16 ofrece 13 competencias, reforzado por un bloque de cuatro eventos selectivos de primer nivel.

Esta jornada dominical promete emociones fuertes para la afición, pues las autoridades hípicas han diseñado una programación donde la calidad y la competitividad de los ejemplares aseguran un espectáculo de jerarquía en cada metro del recorrido.

A la altura de la séptima carrera, precisamente será la 15ta edición del Clásico Federico Carmona Perera (GII), para ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, en distancia de 1.400 metros y con una nómina de siete participantes inscritos.

Historial: Clásico Federico Carmona Perera La Rinconada Datos Hípicos

A lo largo de la historia de este emblemático clásico se le rinde un merecido homenaje a Federico Carmona Perera como un recordado criador y propietario de ejemplares, al mismo tiempo fue propietario del Stud Papá Juan.

Conozca los ganadores que forma parte del cuadro de honor de esta prueba Grado III:

- Ejemplares ganadores: Señor Acuña y Principe Miguel (en dos ocasiones).

- Stud ganadores: García Petion y Los Audaces (dos victorias cada uno).

- Jinetes ganadores: Emisael Jaramillo, Jean Carlos Rodríguez, Robert Capriles y Jaime Lugo.

- Entrenador ganador: Juan Carlos Ávila.

- Padrillos ganadores: Limehouse e Inducement.

- Madres ganadoras: Impending Bear y Ocala Derby.

- Mejor tiempo: Fue logrado en el año 2011 con Piola, con la monta del entonces jinete Carlos Andrés Olivero y bajo la preparación de Abraham Campos. El crono fue de 82 segundos exactos para la distancia de 1.400 metros.

- Edición que no se corrió en 1.400 metros: Sucedió en el año 2021 pues se fue en la distancia de 1.200 metros y la ganó My Titico Mate, conducido por Robert Capriles y presentado por Omar Oviedo, al mismo tiempo alcanzó el mejor tiempo para ese recorrido en 71 segundos exactos.

- Ejemplar importado en ganar el Clásico: El argentino Tuco Salamanca, conducido por Hemirxon Medina y preparado por Fernando Parilli Araujo para el Stud Transformers en 2025.