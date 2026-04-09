Plan de vuelo: Estos son los ejemplares con los que Jaime Lugo podrá igualar o superar su marca en la hípica venezolana

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La emoción del turf criollo regresa este domingo 12 de abril. La décima sexta reunión de la temporada 2026 en La Rinconada presenta un atractivo programa de 13 carreras. El plato fuerte de la tarde lo conforman cuatro eventos clásicos, citas que reúnen a los ejemplares más selectos del patio en busca de la gloria.

El experimentado Jaime “Pocho” Lugo asume como uno de los protagonista en la cartelera dominical. El "General del Zulia" firma un total de cinco compromisos de monta, una cifra que lo sitúa como uno de los profesionales con mayores oportunidades de éxito en la jornada.

Hay que recordar que el jockey zuliano reapareció el pasado domingo 05 de este mes en la carrera de los acumulados del 5y6 Nacional de la reunión 15, la cual montó al castaño El Gran Barlovento, entrenado por Riccardo D’Angelo, por lo que llegó segundo a 4 3/4 cuerpos de The Notoriou.

El látigo zuliano asume cinco nuevas conducciones con un objetivo claro en el horizonte: Lograr el récord de 2.443 victorias de por vida. Esta cifra, en posesión de Ángel Alciro Castillo, representa el próximo gran hito para un Jaime Lugo que no detiene su marcha hacia la cima de la historia hípica nacional.

Jaime Lugo: Análisis de montas R16 La Rinconada Datos Hípicos

A continuación analizamos cada una de las montas de Lugo para la R16.

- En la tercera competencia, reservada para la milla del XVIII Clásico Manuel Fonseca Arroyal (GIII), Lugo conducirá a la potra criolla Madame Karina. La pupila de Fernando Parilli Araujo regresa a la acción tras un breve descanso de 35 días. Si bien sus actuaciones previas le otorgan el cartel de posible sorpresa, la zaina enfrenta un reto de mayor relevancia: Enfrentarse nuevamente con Farolera (USA), Princess Warrior y Star of God (USA).

- Black Stone, bajo la preparación de Riccardo D’Angelo, representa otra de las montas clave para Jaime Lugo en la quinta prueba el ciclo no válido. El potro reaparece luego de un corto descanso de 35 días y de lograr un buen salto inicial desde el aparato le permitirá posicionarse con ventaja y pelear la victoria en los metros finales de la competencia.

- El protagonismo de Lugo continúa en la sexta carrera con la monta de Torrestrella (USA). Esta selectiva de Grado III marca el regreso de la zaina importada tras 56 días sin estar en pruebas públicas. Es la única yegua a enfrentar al lote de machos, por lo que la distancia la favorece, y el factor la posiciona como la aspirante seria para decidir el triunfo en esta selectiva que rinde homenaje al "Negrito de San José".

- Para el popular juego del 5y6 dominical, la yegua Brown Sugar surge como la base para la segunda válida. Bajo la monta de Jaime Lugo, la pupila del Stud Z destaca el Clásico Peggy Azqueta (GII) en plenitud de condiciones y garantiza un desempeño de alto nivel; por ello, se perfila como la aspirante con mayores méritos para adjudicarse la victoria. Sin duda, representa el punto más alto del análisis para la jornada selectiva.

- El "Pocho" Lugo finaliza sus compromisos con la yegua importada debutante Dance to Remember, ahora bajo el entrenamiento de Riccardo D’Angelo, hará su estreno en la tercera válida. Sus actuaciones previas en Gulfstream Park le otorgan una ventaja competitiva sobre este lote y por tal motivo, surge como una de las cartas principales para alcanzar la victoria en esta competencia del cierre tanto del 5y6 como de la mencionada reunión 16.

Ahora bien de acuerdo con el análisis de las montas y las constantes visitas de parte del equipo de Meridiano Web al hipódromo La Rinconada se pudo determinar que Lugo logrará la victoria 2.443 con la yegua Brown Sugar en el Clásico Peggy Azqueta (GII) y de concretarse ese triunfo el "Pocho" conquistará por segunda ocasión este Grado II, mientras que la victoria 2.444 será con la debutante importada Dance to Remember (USA) en la tercera válida.