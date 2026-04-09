Conoce la información crucial sobre la prueba de cierre: Los detalles que definen el éxito en la sexta válida

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La última competencia del domingo representa el examen final para los apostadores y el desenlace de la pasión en el 5y6 nacional. Bajo la lupa de Meridiano Web, analizamos las claves de la prueba de cierre y el favoritismo de una importada con potencial de sorpresa.

El escenario del adiós dominical: Sexta Válida La Rinconada

La carrera de los acumulados constituye, quizás, la prueba que todo aficionado anhela conquistar. Es el momento definitivo donde el público abandona el óvalo con la satisfacción del éxito o la amargura de una jornada esquiva. Tras una exhaustiva labor de campo, el equipo de Meridiano Web detiene su análisis en esta undécima competencia, el acto final del juego de las mayorías.

El llamado oficial convoca a yeguas de cinco y más años, tanto nacionales como importadas, ganadoras de dos carreras (con excepción de eventos de reclamo). El reglamento impone una condición estricta: las aspirantes no deben registrar victorias desde el primero de noviembre de 2025. Un total de once ejemplares integran la nómina que buscará una bolsa adicional de $27.730 en la distancia de 1.400 metros.

El enigma de la neoyorquina: R16

Dentro del lote de inscritas, un nombre capta la atención de los especialistas pese al salto de categoría: Coach Sessa. La zaina nacida y criada en Nueva York cuenta con apenas un triunfo en la arena capitalina, pero su condición de importada le otorga un perfil competitivo frente a un grupo de ganadoras de dos.

La historia reciente de la hija de New York revela que su única fotografía en el recinto de ganadores data del 17 de agosto de 2025. En aquella ocasión, contó con la conducción de Robert Capriles y el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui. Actualmente, con un récord de una victoria en diez presentaciones, la yegua reside en la caballeriza de Oscar Manuel González, un cambio de ambiente que parece haber renovado sus condiciones físicas.

Argumentos en la pista: Nueva Yunta

Para la reunión de este domingo, la responsabilidad en los estribos recae sobre Yoelbis González, un jinete cuya efectividad lo sitúa como figura clave de la jornada. Pese al hándicap de 56 kilos y un puesto de pista que exigirá pericia inicial, los argumentos a favor de Coach Sessa radican en su preparación previa.

Los cronómetros de los "ajustes previos" respaldan esta teoría. El pasado viernes 13 de marzo, la importada registró el tercer mejor tiempo de la mañana entre 57 ejercicios realizados. Con el propio Yoelbis González en la silla, dejó parciales de 12.3, 24.2 y 36.3 para los 600 metros, con un paso de 49 segundos exactos para la media milla. Su remate de 12.1 y el galope de 63 para los 1.000 metros evidenciaron una acción cómoda y una condición física impecable.

Luego el más reciente de fecha 4 de abril del 2026, con Kervin Briceño en silla dejo: 12 23,3 35,3 (600) 48 2P 63/ contenida y sin hacerle nada, voló. En esa ocasión fue el segundo mejor de 107 realizados.

El veredicto final: 1.400 metros

La prueba de cierre no será una tarea sencilla. La presencia de otras yeguas que lucen con mayor fogueo en el lote representa un obstáculo considerable. No obstante, la frescura de la neoyorquina y su reciente despliegue de velocidad en los ajustes matutinos la colocan como la enemiga a vencer. El desenlace del 5y6 nacional pende de un hilo, y Coach Sessa tiene la oportunidad de escribir el punto final de esta historia dominical.