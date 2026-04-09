La Rinconada: En el Clásico Peggy Azqueta hay una yegua que todo el mundo habla para llevarse la victoria

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La programación para la décima sexta reunión del año, el espectáculo está garantizado. Un total de 13 llamados a la pista conforman el menú hípico de este domingo 12 de abril en la arena caraqueña, donde destaca la ejecución de cuatro selectivas de grado.

Estas competencias clásicas no solo reparten jugosas bolsas en premios, sino que definen el liderato de los ejemplares más destacados del momento. La afición espera con ansias el inicio de esta jornada, la cual representa el punto más alto en lo que va de temporada.

La cartelera de selectivas destaca por su calidad técnica. En la lista sobresalen los clásicos Juan Vicente Tovar y Manuel Fonseca Arroyal, ambos de Grado III, junto a los eventos de Grado II: Peggy Azqueta y Federico Carmona Perera. Estas cuatro competencias representan el eje central de la jornada.

A la altura de la novena de la programación, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional justamente será la edición número 17 del Clásico Peggy Azqueta (GII) para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, en distancia de 1.400 metros.

La Rinconada: Dato más sonado Clásico 5y6 Yegua Datos hípicos

Entre las nueve aspirantes al triunfo, destaca la cincoañera Brown Sugar (5). La defensora del Stud Z contará con la conducción de Jaime “Pocho” Lugo y la tutela profesional de Fernando Parilli Tota.

Gracias a su consistencia, la yegua surge como la principal favorita para la revista Gaceta Hípica. Su hoja de servicios impresiona: ocho victorias en 16 presentaciones avalan su calidad en la pista.

La pupila de Parilli Tota atraviesa un estado físico impecable. Su velocidad inicial será un factor determinante, cualidad que la sitúa como la rival a batir en esta selectiva.

Ya el pasado 15 de marzo, en la trigésima segunda edición Clásico Eduardo Larrazabal (GIII), la zaina del Haras Los Caracaros demostró su garra tras arribar segunda y a 1 1/2 cuerpo de Mother Carmen.

Es importante destacar que la nacida y criada en el Haras Los Caracaros es la que más se escucha por parte de los especialistas de la materia y de acuerdo con los respectivos análisis es la candidata fundamental para llevarse la victoria en el Clásico Peggy Azqueta.