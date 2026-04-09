La historia del alazán indomable que devolvió el orgullo al hipismo nacional

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El 9 de abril de 1975 nació en el Haras Alto de Uslar uno de los purasangres más emblemáticos del hipismo venezolano. A casi cinco décadas de su aparición, su legado como Caballo del Año y doble coronado permanece intacto.

Un origen de estirpe

La historia de Torrejón comenzó bajo los mejores augurios. Hijo de Sadair en C'est Cela, este alazán fue un "importado en vientre" que destacó desde temprano por su imponente estampa. Moisés Benacerraf, titular del establecimiento de cría, vislumbró su potencial y le asignó un nombre en honor a una localidad madrileña.

Aunque el potrillo salió a subasta pública por un valor de 250.000 bolívares, nadie se atrevió a pagar dicha suma. Ante la falta de ofertas, corrió bajo las sedas azules y amarillas del Stud Abi-Car-Ben, propiedad de los señores Abilahoud, Carmona y Benacerraf. Su preparación quedó bajo la tutela de Abigail Colmenares en el óvalo de La Rinconada.

El ascenso a la gloria: Victorias

Tras un debut prometedor y una rápida salida de perdedor por nueve cuerpos, Torrejón inició una campaña arrolladora. Si bien sufrió algunos traspiés frente a su rival Siboney, el cambio de monta hacia el chileno Balsamino Moreira marcó un punto de inflexión.

En 1978, el alazán se apoderó de la escena hípica. Conquistó el Clásico José Antonio Páez con tiempo récord y luego el Clásico Ministerio de Agricultura y Cría. No obstante, una maniobra oscura en el Clásico República de Venezuela le arrebató la posibilidad de la Triple Corona oficial.

La consagración en el Simón Bolívar

La revancha llegó en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar. Pese a que el favorito de la cátedra era el campeón Auroreño, Torrejón dio una exhibición de superioridad. En los metros finales, Moreira llamó a correr y el caballo respondió con un galope triunfal que sentenció una ventaja de cinco cuerpos.

Esa temporada cerró con el título de Caballo del Año y Campeón Tresañero, tras acumular victorias memorables y un duelo de leyenda en el Clásico Cría Nacional, donde venció por el hocico.

Números y legado

La trayectoria de este coloso se resume en cifras impresionantes:

Récord: 15 victorias en 26 presentaciones.

Premios: 3.738.465 bolívares recaudados.

Versatilidad: Ganó en distancias desde los 1.300 hasta los 2.400 metros.

A pesar de que sus propietarios extendieron su vida pistera más allá de lo recomendable, el noble animal siempre dio su máximo esfuerzo. Como padrillo no pude lucirse debido a problemas físicos. Pero de todas formas dejó varios ganadores entre los que se destacaron Torrecilla (por Vrissis, madre de Volantín), quien le dio su primera victoria como padrillo, Tolouse, Garota, Castizo, Linda Catira, Torrejera, Sarzana, etc. Entre sus nietos maternos sobresalieron Colomer y Cazorla

Torrejón se despidió de este mundo el 15 de abril de 1997 en el mismo lugar donde vio la luz por primera vez, el Haras Alto de Uslar, consolidado para siempre como un ídolo eterno de la afición venezolana.