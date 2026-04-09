Estos son los ejemplares de Daniel Coa que cumple los requisitos para lucirse el domingo

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La mañana de este jueves el equipo de Meridiano.net estuvo presente en las instalaciones del hipódromo La Rinconada para conversar y conocer las impresiones de los jockeys y entrenadores que serán protagonistas de la reunión número 16 del domingo 12 de abril donde se celebrarán 13 carreras con cuatro clásicos de grado.

La Rinconada: Daniel Coa y sus montas del domingo

Uno de los protagonistas de la jornada dominical, es el jockey profesional Yoalber Daniel Coa, quien estará presente en siete de las 13 competencias y una de ellas será en el Clásico Manuel Fonseca Arroyal G3. Coa atendió al equipo de Meridiano y dio a conocer las condiciones de cada uno de los ejemplares.

“En la primera carrera presentamos al caballo Look at Daddy del entrenador Fernando Parilli, el ejemplar ajustó el día de ayer (miércoles) lo hizo muy bien, anda en optimas condiciones, cumple con un buen entrenador y un buen equipo de cuadra”.

“Luego en la segunda corre la yegua debutante Pofi del entrenador Germán Rojas, es una yegua muy educada, muy mansa, ejercitó el día de ayer y hoy también y anda en muy buenas condiciones, es muy mansa y muy dócil. Luego seguimos en el Clásico Manuel Fonseca Arroyal GIII, con la yegua Grand Gala de Ramón García, que la tenemos con buenas perspectivas, entiendo que va a reaparecer como purasangre y lo hace en La Rinconada, pero que va a ofrecer un buen espectáculo el domingo, tiene un buen entrenador y un buen equipo de cuadra”.

“En la quinta carrera con el ejemplar Jofiel del entrenador Carlos Luis Uzcátegui, gracias por su confianza y su ayuda, es un caballo que siente anda muy bien y cumple con sus requisitos en las carreras. Luego seguimos con Queen Lety, es una yegua que tuve la oportunidad de verla ejercitar hoy, anda muy bien, se vio muy fuerte en el trabajo”.

“En la décima tenemos el caballo Muscle Maiden de Carlos Luis Uzcátegui, es un ejemplar debutante, esperemos una buena partida con ese ejemplar y le sacaremos provecho a lo máximo, por último, Tiz Erin del entrenador Juan Carlos García, agradecido con él por su oportunidad y al Stud Excelso, a la yegua la vi trabajar esta mañana con su traqueador y la vi muy bien, muy fuerte y animada, esperemos una buena actuación de ella ya que cumple con los requisitos para hacerlo”.