Adiós a la racha negativa: El análisis detrás de la fija de la semana con casi un año sin ganar en La Rinconada

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El óvalo capitalino retoma la acción este domingo con la reunión número 16 del año. A partir de la 1:00 p.m., la afición disfrutará de una cartelera de 13 competencias, entre las cuales destacan cuatro clásicos de Grado II y III. Este bloque de pruebas selectivas reafirma la calidad de la programación hípica en el presente ciclo y eleva el nivel de competitividad en la arena de Coche en el mes de abril.

Un reto contra la estadística: La Rinconada

La décima sexta jornada de la temporada presenta una narrativa particular: la participación de un ejemplar que, hasta el momento, no logra conquistar el segundo triunfo de su campaña. Sin embargo, su condición física actual sugiere que posee el potencial necesario para quebrar esa racha negativa y responder al favoritismo del público apostador.

Se trata de Starship Gold, una yegua hija de Vacation en Revenge por Bluegrass Cat. La pupila de David Palencia salta una vez más a la pista con la misión de recuperar el protagonismo. Para este compromiso, el ejemplar pasa a las manos del jinete aprendiz Samuel Yánez, quien le otorgará un efectivo descargo de cuatro kilos que son ideales para el recorrido de 1.400 metros.

Antecedentes y desempeño: Starship Gold R16

Su actuación más reciente data del pasado 15 de marzo. En aquella oportunidad, bajo la guía de Reniel Rondón, la alazana finalizó en la segunda posición en una prueba donde Queen Alabama se adjudicó los máximos honores. A pesar de no lograr el triunfo, el ejemplar demostró que mantiene la vigencia necesaria para pelear en el lote que le toca enfrentar y responder al favoritismo del público apostador.

La Rinconada: R16 El fin de una larga sequía

No obstante, el dato que captura la atención de los analistas reside en la prolongada inactividad victoriosa que atraviesa la pupila del Stud “Brothers Gold”. La segunda foto en el paddock le resulta esquiva: Starship Gold acumula un total de 333 días sin visitar el recinto de ganadores. Su último éxito ocurrió el pasado 11 de mayo de 2025, durante la reunión número 17 de aquella temporada. En esa fecha, contó con la monta de Hemirxon Medina y el entrenamiento de David Palencia.