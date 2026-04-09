Entérate: Una sola yunta llega con récord perfecto al Clásico Juan Vicente Tovar (GIII)

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El óvalo de Coche reabre sus puertas este domingo 12 de abril para una jornada de gala. Cuatro pruebas selectivas engalanan la programación, con el foco puesto en una yunta que mantiene su invicto y busca la sorpresa en la ruta hacia la gloria.

La antesala de las emociones: 4 Pruebas selectivas La Rinconada

La expectativa crece en el Hipódromo La Rinconada a pocas horas del inicio de una nueva reunión hípica. La jornada dominical presenta un atractivo especial: la disputa de cuatro eventos clásicos que prometen mover los cimientos del ranking nacional. Entre estas competencias destaca la edición número 19 del Clásico Juan Vicente Tovar, una prueba de fuego en recorrido de 1.600 metros.

Seis ejemplares de tres años, tanto nacionales como importados, integran la nómina oficial. Todos persiguen un objetivo común: la conquista de una bolsa adicional especial de $130.000. Con hora de partida fijada a las 3:05 de la tarde, la sexta carrera del programa atrae las miradas de los analistas por la paridad de sus fuerzas.

Una unión que no conoce la derrota

Dentro del grupo de profesionales que dan vida a esta competencia, resalta una combinación que ostenta una efectividad del cien por ciento en la presente temporada. Se trata de la dupla conformada por el jinete aprendiz Oliver Medina y el entrenador Germán Rojas.

Hasta la fecha, este equipo solo registra una participación conjunta en el año, la cual se saldó con un éxito rotundo. El pasado 29 de marzo, ambos profesionales unieron fuerzas con la yegua Acanelada, defensora del Stud “Excelso”, quien cruzó la meta en ganancia tras una exhibición de solvencia. Ese triunfo marcó el inicio de una racha que ahora buscan extender en el terreno de los clásicos.

El factor sorpresa: Pontevecchio

Pocos días después de aquel primer impacto, Medina y Rojas se encuentran nuevamente en los planes de triunfo. En esta ocasión, la responsabilidad recae sobre el potro Pontevecchio. Si bien el ejemplar no figura entre los principales favoritos de la cátedra, sus argumentos en pista invitan a la cautela a sus rivales.

El récord del castaño indica una victoria tras ocho actuaciones. No obstante, su mayor virtud reside en la potencia de su remate corto. La estrategia del equipo parece clara: esperar una fuerte disputa en las primeras fracciones de la milla para capitalizar el desgaste de los punteros. De concretarse este escenario, la atropellada de Pontevecchio podría resultar efectiva en los metros decisivos.

De lograr la hazaña, esta yunta alcanzaría su segundo triunfo del ciclo y, más importante aún, su primera corona de corte selectivo en 2026. La mesa está servida para que el Clásico Juan Vicente Tovar sea el juez definitivo de una historia que combina invictos, paciencia y estrategia en la arena de Caracas.